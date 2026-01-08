محافظ الوادي الجديد: تنفيذ قافلة طبية مجانية بمركزي الداخلة والفرافرة

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تنفيذ قافلة طبية على أرض المحافظة بالتعاون مع مجلس الوزراء بمركزي الداخلة والفرافرة وذلك خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري 2026.

وأكدت محافظة الوادي الجديد، أن القافلة تضم تخصصات طبية (عظام - باطنة - اطفال - جلدية - أنف وأذن وحنجرة، بالإضافة إلى قافلة رمد متكاملة)، بمقر مستشفى الخارجة التخصصي.

وتتواجد في مركز الداخلة، يوم الأحد الموافق ۱۱ يناير الجاري قافلة رمد متكاملة، ويوم الاثنين الموافق 12 / 1 / 2026 قافلة تخصصات متكاملة تشمل (عظام - باطنة - أطفال - جلدية - أنف وأذن وحنجرة)، وتتواجد في مركز الفرافرة، يوم الأربعاء الموافق ١٤ / ۱۱ / 2026 قافلة تخصصات متكاملة تشمل تخصصات (عظام - باطنة - اطفال - جلدية - أنف وأذن وحنجرة).

ويوم الخميس الموافق ۱۵ / ۱۱ / ۲۰۲۲ قافلة رمد متكاملة، علي أن يكون الحجز وتجهيز الحالات اعتبارًا من اليوم بمستشفى الداخلة العام والفرافرة المركزي.

ومن جانبه أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن القافلة تأتي في إطار حرص الدولة على رفع المعاناة من على كاهل الأسر المصرية ومن خلال دور الحكومة في تحقيق أهداف الدولة ومساعيها في مد مظلة الحماية الاجتماعية من خلال الشراكة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

وقال محافظ الوادي الجديد، إن القوافل تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذي ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "حياة كريمة"، وهو بناء الإنسان المصرى، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

ولفت الزملوط، إلى أن القافلة الطبية المجانية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع أنحاء المحافظة، إيمانا منا بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة.

وأكد الزملوط أن القافلة تأتي فى إطار خطة المحافظة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مشيراََ إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.