الخميس 08 يناير 2026
رياضة

بيان رسمي من اتحاد التنس بشأن اللاعبة هاجر عبد القادر

اتحاد التنس، أصدر الاتحاد المصري للتنس، بيانا هاما بشأن مشاركة اللاعبة المصرية هاجر عبد القادر، في منافسات بطولة نيروبي الدولية، المقامة حاليا في كينيا.

وكانت أزمة قد حدثت خلال الساعات الماضية، بسبب المستوى السيء الذي ظهرت عليه اللاعبة هاجر عبد القادر خلال مشاركتها في منافسات البطولة.

وقال اتحاد التنس: إن اللاعبة غير مسجلة في الاتحاد المصري للتنس، وغير مدرجة في أي من قوائم اللاعبين الرسمية.

وأوضح الاتحاد المصري للتنس، أن اللاعبة تقيم في كينيا، وشاركت في البطولة ببطاقة دعوة استثنائية مُنحت لها من قِبل الاتحاد الكيني للتنس.

ونفى الاتحاد المصري أن يكون له أي علاقة بمشاركة اللاعبة في بطولة نيروبي الدولية، أو حتى الموافقة على مشاركتها بأي شكل من الأشكال.

وأكمل الاتحاد: “لا نملك أي معلومات فنية أو تنافسية أو إدارية إضافية بخصوص اللاعبة أو ظروف مشاركتها في البطولة، وطريقة مشاركة اللاعبة وحصولها على بطاقة الدعوة لا تخص الاتحاد المصري تحت أي مسمى”.

وتابع: “لوائح الاتحاد الدولي للتنس تسمح بمنح الدولة المنظمة للبطولة الدولية الحق في دعوة أي لاعب دعوة للمشاركة دون النظر إلى جنسيته، دون تدخل من اتحاده الوطني".

أداء سيء

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد نشرت تقريرًا تحت عنوان: "كيف استطاعت أسوأ لاعبة تنس على الإطلاق المشاركة في بطولة احترافية بقيمة 22 ألف جنيه إسترليني؟"، إن هناك لغزًا يحيط باللاعبة هاجر عبد القادر صاحبة 21 عامًا، ويبدو أنها لم تلعب من قبل، حيث لم تفز سوى بـ3 نقاط مع 20 خطأ مزدوجًا.

وانتشر مقطع فيديو للاعبة هاجر عبد القادر، نطاق واسع بعد أدائها الغريب الذي لم تفز فيه سوى بثلاث نقاط، وتعرضت للسخرية على نطاق واسع ووُصفت بأنها واحدة من أسوأ اللاعبات على مر التاريخ.

خسارة كارثية

وصمدت هاجر عبد القادر 37 دقيقة فقط أمام الألمانية لورينا شيدل، حيث خسرت بنتيجة 6-0، 6-0، مكتفية بثلاث نقاط فقط في مباراتها بالدور الأول من بطولة الاتحاد الدولي للتنس للسيدات (ITF) W35.

وجاءت هذه النقاط نتيجة خطأين مزدوجين من منافستها وخطأ غير مقصود، حيث بدت اللاعبة المصرية البالغة من العمر 21 عامًا في حالة غير طبيعية على أرضية الملعب الترابية في كينيا.

وارتدت هاجر عبد القادر قميصًا أسود وسروالًا ضيقًا - على عكس الزي الأكثر تقليدية لمنافستها - وفي ظل رطوبة عالية ودرجات حرارة تجاوزت 20 درجة مئوية، أرسلت إرسالات عالية في الهواء، لكنها غالبًا ما أخطأت هدفها.

