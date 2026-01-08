عامل تنجيد متهم بقتل صاحب ورشة في السلام: الأجر القليل والسرقة وراء الجريمة

18 حجم الخط

أدلى عامل تنجيد متهم بقتل صاحب ورشة داخل محل عمله بدائرة قسم شرطة السلام، باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام، كشف خلالها كواليس ارتكاب الجريمة ودوافعها.

وقال المتهم في اعترافاته إن الأجر الذي كان يتقاضاه من المجني عليه لم يكن يرضيه، وطالبه بزيادته أكثر من مرة، إلا أن صاحب الورشة رفض ذلك بحجة قلة العمل وتراجع عدد الزبائن، الأمر الذي دفعه إلى سرقته من داخل الورشة.

وأضاف المتهم أنه عند اكتشاف المجني عليه واقعة السرقة، عاتبه بشدة وطلب منه ترك الورشة والمكان نهائيًا، فشعر بالخوف من العودة للعيش في الشارع مرة أخرى، ما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما، قام على إثرها بسحب مقص يُستخدم في أعمال التنجيد وطعن به المجني عليه طعنتين، ثم فر هاربًا قبل أن تتمكن قوات الأمن من ضبطه.

سبب الوفاة

وكشفت مناظرة نيابة السلام لجثة المجني عليه أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بطعنتين نافذتين، إحداهما أحدثت جرحًا قطعيًا في منطقة الرقبة، والأخرى نفذت إلى الصدر، ما تسبب في نزيف داخلي شديد وهبوط حاد في الدورة الدموية أودى بحياته.

شهادة الجيران وزملاء العمل

وأكد شهود العيان أن المجني عليه كان معروفًا بين جيرانه وزملائه بحسن الخلق ومساعدة الآخرين، حيث اعتاد تقديم العون دون مقابل.

وأضاف الشهود أن المتهم كان شخصًا متشردًا يعيش في الشارع بلا مأوى، فتعاطف معه المجني عليه، وألحقه بالعمل في ورشة التنجيد الخاصة به، ووفّر له مكانًا للمبيت ومرتبًا شهريًا، في محاولة لمساعدته على تكوين حياة كريمة، إلا أن الجاني استغل ذلك وحاول سرقته.

السرقة دافع الجريمة

وأشار الشهود إلى أن السرقة كانت الدافع الرئيسي وراء الجريمة، حيث نشبت مشاجرة بين الطرفين أثناء عتاب المجني عليه للمتهم، انتهت بقيام الأخير بطعنه طعنات نافذة أودت بحياته.

تفاصيل ضبط المتهم

وكانت مباحث قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على صاحب ورشة تنجيد مقتولًا داخل ورشته، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين العثور على جثة المجني عليه مصابة بطعنات نافذة، وأسفرت التحريات عن أن مرتكب الواقعة عامل يعمل لديه بسبب خلافات متعلقة بالعمل.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما قررت استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

