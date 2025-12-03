تجديد حبس 3 عاطلين قتلوا شابا بسبب خلافات بينهم في عين شمس

18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهم بشارع السلام بدائرة قسم شرطة عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط شخص غارقا في دمائه.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 3 عاطلين وطرف آخر شاب بسبب خلافات قديمة بينهم قام فيها الطرف الأول بإطلاق النار على الطرف الثاني مما أسفر عن إصابته بطلق ناري أودى بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس في ضبط المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

