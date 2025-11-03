الرئيس الإريتري: التدخلات الخارجية تهدد استقرار القرن الأفريقي

قال الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي: إن التدخلات الخارجية تعد من أبرز عوامل عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدًا أن المنطقة بحاجة إلى حلول محلية ودولية تحترم سيادة الدول وتحقق الاستقرار الإقليمي.

رئيس إريتريا: انعكاسات سياسية واقتصادية بسبب تعطيل الملاحة بالبحر الأحمر

وأشار الرئيس الإريتري، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن البحر الأحمر يمثل ممرًا مائيًا حيويًا لجميع دول العالم وليس فقط لدول المنطقة، موضحًا أن أي تهديد لأمنه أو تعطيل الملاحة فيه قد يكون له انعكاسات اقتصادية وسياسية عالمية.

أمن السودان محوري لاستقرار الإقليم

وأكد الرئيس الإريتري أن استقرار وأمن السودان أمر ضروري لتحقيق التوازن والأمن في القرن الأفريقي، مشيرًا إلى أن أي اضطراب في السودان يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات في دول الجوار ويؤثر على الأمن الإقليمي بشكل مباشر.

وشدد على أهمية التعاون بين دول المنطقة وإشراك المجتمع الدولي بحكمة للحفاظ على الأمن والملاحة في البحر الأحمر ودعم استقرار السودان بما يخدم مصالح المنطقة والعالم.

