السيسي في لقائه برؤساء وزراء لوكسمبورج وهولندا وبلجيكا: ملف المياه مسألة أمن قومي لمصر

تناول لقاء الرئيس السيسي مع رؤساء وزراء دوقية لوكسمبورج وهولندا وبلجيكا التأكيد على أهمية ملف المياه باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وتم الاتفاق على تكثيف التعاون بين مصر ودول “البنلوكس”، وخاصة مملكة هولندا، في هذا المجال الحيوي.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كلًا من لوك فريدن رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج، وديك سخوف رئيس وزراء مملكة هولندا، وبارت دي فيفر رئيس وزراء مملكة بلجيكا، وذلك بحضور الدكتور/ بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ومن جانب لوكسمبورج كريستيان مولر سفير دوقية لوكسمبورج في القاهرة، ومن الجانب الهولندي بيتر موليما سفير مملكة هولندا بالقاهرة، والسيدة/ هيلين ستيرجيو مستشار الشئون الخارجية ومنسق الدفاع، ومن الجانب البلجيكي جيرون بيتورز، مسئول الشئون السياسية بسفارة مملكة بلجيكا بالقاهرة.

