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محافظ الدقهلية يشدد على انتظام العمل وحسن استقبال المرضى بعيادة التأمين الصحي بجديلة (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، بتأمين جديلة، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، زيارة مفاجئة إلى عيادة التأمين الصحي بجديلة، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت الصحية التابعة للتأمين الصحي.

الانضباط وحُسن استقبال المترددين علي المستشفيات 

وأكد محافظ الدقهلية، خلال جولته، على ضرورة التزام جميع أفراد الأطقم الطبية والتمريضية وكافة العاملين بالانضباط في مواعيد الحضور والانصراف، وحُسن استقبال المترددين، وسرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، بما يعكس حرص الدولة على سلامة المواطنين وتوفير رعاية صحية كريمة لهم.

استمرار المرور الميداني على العيادات والمستشفيات التابعة، لرصد أي معوقات

كما شدد اللواء مرزوق على أهمية المتابعة اليومية من قبل الدكتور محمد رياض مدير التأمين الصحي بالمحافظة، من خلال المرور الميداني على العيادات والمستشفيات التابعة، لرصد أي معوقات قد تواجه تقديم الخدمة، والعمل على تذليلها فورًا، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية بالكفاءة المطلوبة، والتأكيد على توفير كافة أنواع العلاج اللازم للمترددين.

تفقد المحافظ عددًا من العيادات الداخلية والصيدليات

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ عددًا من العيادات الداخلية والصيدليات، واطمأن على انتظام العمل بها، خاصة فيما يتعلق بصرف الأدوية في مواعيدها الرسمية، كما استمع إلى شكاوى وملاحظات عدد من المواطنين، مشددًا على حرصه الكامل على التواصل المباشر معهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم الصحية بالشكل اللائق.

الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير المنظومة الصحية

وأوضح المحافظ أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير المنظومة الصحية، وتوفير كافة أوجه الرعاية لمختلف فئات المجتمع، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمات الطبية يمثل أولوية قصوى في خطط المحافظة.

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