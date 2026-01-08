الجيش اللبناني ينتقد الانتهاكات الإسرائيلية ويؤكد التقدم في خطة حصر السلاح

18 حجم الخط

انتقد الجيش اللبناني استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يترافق مع ذلك من إقامة مناطق عازلة تقيد الوصول إلى بعض المناطق، فضلا عن الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 نوفمبر 2024.

وقال الجيش في بيان، اليوم الخميس، إن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تنعكس سلبًا على إنجاز المهام المطلوبة، خصوصًا في جوار هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام".

نتنياهو حصل على ضوء أخضر من ترامب لاستهداف لبنان

وجاء بيان الجيش اللبناني بعد يوم واحد من إعلان "هيئة البث العبرية، الأربعاء، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزراءه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحه الضوء الأخضر للتحرك في لبنان.

وتحتل إسرائيل 5 تلال في جنوبي لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024 بينها وبين حزب الله، بداعي مراقبة نزع سلاح حزب الله في المنطقة ومنع تنفيذ هجمات على مستوطنات حدودية.

لبنان يعلن تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

وأكد الجيش اللبناني تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطته لحصر السلاح، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى الحدود الجنوبية اللبنانية.

وقال الجيش اللبناني إن الإجراءات التي يقوم بها تستهدف منع استخدام الأسلحة نهائيا كمنطلق لأي أعمال عسكرية، وذلك في إطار تطبيق قرار الدولة اللبنانية بسط سلطتها بقواها الذاتية حصرا على كامل الأراضي اللبنانية.

وأضاف: ركزت هذه المرحلة على تأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

مواصلة معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق

ويشير الجيش إلى أن العمل في القطاع ما زال مستمرًّا، إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى تثبيت سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، وذلك بهدف منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها، بشكل لا عودة عنه.

كما ستقوم قيادة الجيش بإجراء تقييم عام وشامل للمرحلة الأولى من خطة "درع الوطن"، ليبنى عليه في تحديد مسار المراحل اللاحقة من الخطة الموضوعة، بحسب البيان.

الجيش اللبناني يؤكد تعاونه مع "اليونيفيل"

وشدد الجيش اللبناني على استمرار التنسيق والعمل المشترك مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) ومع آلية مراقبة وقف إطلاق النار، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في منطقة جنوب الليطاني، مثمنا وعي المواطنين في جنوب لبنان وتعاونهم البناء.

وأضاف: شكل التزام مواطني جنوب لبنان وحرصهم على الأمن والاستقرار عاملًا أساسيًّا في إنجاح تنفيذ المرحلة الأولى، ويعكس هذا التعاون عمق الثقة المتبادلة بين المواطنين والمؤسسة العسكرية.

