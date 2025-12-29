مجلة لوبان الفرنسية: 2025 قلبت مسلمات النظام الدولي واستقلال أوروبا أصبح على المحك

18 حجم الخط

اعتبرت مجلة لوبان الفرنسية، أن سنة 2025 شكلت نقطة تحول تاريخية، وقلبت المسلمات التي حكمت النظام الدولي لعقود طويلة، وأدخلت دول أوروبا في مرحلة غير مسبوقة من العزلة وعدم اليقين.

مجلة لوبان ترصد تداعيات عام 2025 على النظام الدولي

ولفتت لوبان، إلى أن عودة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى السلطة كانت إعلان تحول جديد، إذ لم يعد كما كان في ولايته الأولى يقوم بارتجال ومناورات حادة ولكن بلا عواقب تذكر، بل تحول إلى تنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى إعادة صياغة الداخل الأمريكي، وتقويض أسس التحالفات الغربية التقليدية.

واستطردت: فى الداخل الأمريكى، أضعف ترامب مؤسسات الرقابة والتوازن، وخارجيا أعلن عمليا نهاية فكرة "الغرب" كشراكة سياسية وقيمية، إذ لم يعد يعامل أوروبا كحليف، بل كمنافس أو حتى كمستهدف، كما أظهرت فرض الرسوم الجمركية، والتشكيك في التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، والدعم الصريح لحركات اليمين المتطرف الساعية إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي.

الأوروبيون وحدهم في عالم أكثر خطورة

المجلة الفرنسية تابعت قائلة: وجد الأوروبيون أنفسهم وحدهم في عالم أكثر خطورة، وهم غير مستعدين سياسيا ولا عسكريا ولا اقتصاديا لمواجهة التحديات، بسبب أزماتهم الداخلية، وتناقض مصالحهم، واستمرارهم في الرهان على أن ترامب مجرد "مرحلة عابرة"، مما عمق ضعفهم وشجع قوى أخرى، وعلى رأسها الصين، على استغلال هذا الوهن اقتصاديا وإستراتيجيا.

على النقيض اعتبرت لوبان، أن عام 2025 أكد أن الصين لمكانتها كقوة عظمى قادرة على مواجهة الولايات المتحدة، وفرض توازن ردع فعلي، في وقت تواصل فيه روسيا السعي إلى توسيع نفوذها بلا اكتراث بالقانون الدولي.

وخلصت المجلة الفرنسية، إلى أن العالم بات يدار بمنطق تقاسم مناطق النفوذ بين قوى كبرى، وأن استقلال أوروبا أصبح على المحك، ولن يكون الحفاظ عليه ممكنا من دون تضحيات جسيمة وقرارات حاسمة.

