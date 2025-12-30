أستراليا: منفذا هجوم بونداي تصرفا منفردين ولم يتلقيا تدريبات في الفلبين

18 حجم الخط

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أن المسلحين المشتبه بهما في مقتل 15 شخصا خلال فعالية يهودية على شاطئ بونداي لم يكونا جزءا من خلية إرهابية أوسع، وتصرفا بشكل منفرد.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، قالت الشرطة الأسترالية في بيان: إن ساجد أكرم البالغ من العمر 50 عاما، ونجله نويد أكرم وعمره 24 عاما، سافرا إلى الفلبين في الأول من نوفمبر 2025، حيث وصلا إلى العاصمة مانيلا قبل أن ينتقلا في اليوم نفسه إلى مدينة دافاو، ثم عادا إلى سيدني في 29 من الشهر ذاته.

المشتبه بهما لم يخضعا لأي تدريب في الفلبين

وأضاف البيان أن "الاثنين لم يخضعا لأي تدريب أو تحضيرات لوجستية في الفلبين استعدادا للهجوم اللذين نفذاه في 14 ديسمبر الجاري"، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية للسلطات المحلية تفيد بأنهما نادرا ما غادرا الفندق خلال إقامتهما هناك.

وأعلنت الشرطة أن الهجوم، الذي يُعد أسوأ عملية إطلاق نار جماعي تشهدها أستراليا منذ عام 1996، حادثة إرهابية.

لا يوجد دليل على انتماء المشتبه بهما إلى جماعات إرهابية

وقالت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت، لوسائل الإعلام: "إن لقطات كاميرات المراقبة التي تتبعت تحركات المسلحين المشتبه بهما في الفلبين جرى تسليمها إلى السلطات الأسترالية".

وتابعت: "نحن نراجع هذه المواد حاليا، والتقييمات الأولية تُظهر أن هذين الشخصين يُشتبه في أنهما تصرفا بشكل منفرد، ولا يوجد أي دليل يشير إلى أن هذين المشتبه بهما كانا جزءًا من خلية إرهابية أوسع، أو أنهما تلقيا توجيهات من أطراف أخرى لتنفيذ هجوم".

التحقيقات ما تزال مستمرة

لكن باريت أوضحت في الوقت نفسه أن وجود الثنائي في الفلبين لم يكن بغرض السياحة، مشددة على أن التحقيق ما زال مستمرا، وأن أدلة أو معلومات جديدة قد تظهر لاحقا.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن "الدلائل تشير إلى أن المسلحين المشتبه بهما كانا مدفوعين بأيديولوجيا تنظيم الدولة الإسلامية".

وقُتل ساجد أكرم برصاص الشرطة خلال الهجوم، الذي يُشتبه في أنه نفذه مع نجله، وكانا مسلحين ببنادق طويلة؛ حيث أطلقا النار على مشاركين في فعالية لعيد "حانوكا" على شاطئ بونداي.

أما نويد، الذي نقل إلى المستشفى بعد الهجوم، فقد وجهت إليه 59 تهمة، بينها 15 تهمة قتل وتهمة ارتكاب عمل إرهابي، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في أبريل 2026.

المشتبه بهما استخدما جوازي سفر هندي وأسترالي

وفي الأيام التي تلت إطلاق النار، قالت هيئة الهجرة الفلبينية إن "الأب دخل البلاد مستخدما جواز سفر هندي، بينما استخدم الابن جواز سفر أسترالي.

وأوضحت المتحدثة باسم الهجرة دانا ساندوفال في تصريحات لـ"هيئة الإذاعة البريطانية" أن الاثنين ذكرا –خلال وصولهما إلى الفلبين- أن مدينة دافاو في جنوب البلاد هي وجهتهما النهائية، وأن رحلة عودتهما إلى أستراليا كانت متجهة إلى سيدني.

ودافاو مدينة مترامية الأطراف تقع شرق جزيرة مينداناو، كبرى جزر جنوب الفلبين، حيث يُعرف عن جماعات إسلامية متشددة نشاطها في مناطق فقيرة من وسط وجنوب غرب الجزيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.