تراجع أسعار الألومنيوم والنحاس قبل بيانات الوظائف الأمريكية الحاسمة

تشهد أسعار المعادن الصناعية، وعلى رأسها الألومنيوم والنحاس، تراجعا ملحوظا مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات اقتصادية أمريكية مؤثرة، أبرزها تقرير الوظائف المقرر يوم الجمعة.

ويأتي هذا التراجع في ظل موجة بيع جماعية للأصول الأكثر مخاطرة، وتصاعد التوقعات بعدم قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

تراجع سعر الألومنيوم في بورصة لندن

وانخفض سعر الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8% ليصل إلى 2792.50 دولار للطن، متجهًا نحو أدنى إغلاق منذ 21 أكتوبر. وهبط النحاس 0.3%، والزنك 0.5%، كما تراجعت عقود خام الحديد في سنغافورة.

ويتجه المستثمرون إلى جانب الحذر قبيل إصدار البيانات الأمريكية، خاصة تقرير الوظائف، الذي من المتوقع أن يلعب دورا محوريا في توجيه القرار النقدي المقبل للاحتياطي الفيدرالي.

وأدت تصريحات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي، التي حذرت من خفض سريع لأسعار الفائدة في الوقت الراهن، إلى إضعاف التوقعات بشأن الطلب المستقبلي على السلع الأساسية.

تقلبات في أداء الألومنيوم

شهد الألومنيوم تقلبات حادة، حيث قفز إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات مطلع نوفمبر الجاري بدعم من قوة الطلب خاصة من الصين والضغوط على الإمدادات العالمية، إلا أن هذه المكاسب تبخرت بسبب المخاوف المستمرة المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية.

تأثير الرسوم الجمركية على الأسواق

ورغم التراجع العام في البورصة العالمية، تشهد أسواق محددة، مثل الولايات المتحدة، ظروفًا مختلفة، حيث بدأت تظهر تأثيرات الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، مما أدى إلى انخفاض المخزونات ودفع شركات كبرى مثل "ريو تينتو" لفرض رسوم إضافية على مبيعاتها هناك.

