ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية

18 حجم الخط

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تراجعات استمرت يومين، وتلقت الأسعار دعمًا من تراجع المخزونات الأمريكية.

ارتفاع أسعار النفط العالمي

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.6% إلى 60.32 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.6% مسجلة 56.32 دولار للبرميل.

وانخفض ‌كلا الخامين ​القياسيين بأكثر من 1% لليوم الثاني أمس الأربعاء وسط توقعات ‌المتعاملين بوفرة الإمدادات العالمية هذا العام، وتشير تقديرات محللي مورجان ستانلي إلى أن الفائض سيصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا في النصف الأول من 2026.

واحتجزت أمريكا ناقلتي نفط مرتبطتين بفنزويلا ‌في المحيط الأطلسي أمس الأربعاء ‌إحداهما تبحر تحت علم روسيا.

وقال ميتسورو مورايشي المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية في تصريحات لرويترز: إن الانخفاضات دفعت ‌بعض المتداولين ⁠لاغتنام الفرصة وشراء العقود الآجلة اليوم الخميس.

من جانبها، كشفت إدارة ‌معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام ⁠في أمريكا انخفضت ‍3.8 مليون برميل إلى 419.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يناير، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره ⁠447 ألف برميل.

وقال ​مسئولون أمريكيون كبار أمس الأربعاء: إن واشنطن تحتاج إلى السيطرة على مبيعات النفط الفنزويلية وإيراداتها إلى أجل غير مسمى لتحقيق استقرار في اقتصاد ​هذا البلد وإعادة بناء قطاع النفط وضمان تصرفه بما يخدم مصالح أمريكا.

وفي هذا السياق، قالت أربعة مصادر مطلعة أمس الأربعاء: إن شركة شيفرون المنتجة للنفط تجري محادثات مع الحكومة الأمريكية لتوسيع رخصة رئيسية للعمل في فنزويلا حتى تتمكن من زيادة صادراتها من الخام إلى مصافيها الخاصة والبيع لمشترين آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.