سيدي سينك تكشف عن رأيها في نهاية مسلسل Stranger Things

18 حجم الخط

كشفت الممثلة الشابة سيدي سينك، عن رأيها، فيما نهاية مسلسل "Stranger Things.

وقالت سيدي، خلال استضافتها في برنامج جيمي فالون:" أعتقد أن إليفن ماتت في نهاية المسلسل.. لا أعرف... هل هذا رأي مثير للجدل؟ أعتقد أن قصة مايك مجرد وسيلة للتأقلم".

وتعطل، موقع منصة نتفليكس الرقمي، بعد إصدار الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس والأخير من مسلسل "Stranger Things"، بسبب كثرة المستخدمين.

وطرحت منصة نتفليكس رسميا الحلقة الأخيرة لمسلسل "Stranger Things"، في الساعات الأخيرة من عام ٢٠٢٥.

وحصل القسم الثاني من الموسم الخامس والأخير من مسلسل نتفليكس الشهير Stranger Things، على تقييم سلبي للغاية من الجمهور، على موقع التقييمات Rotten Tomatoes.

وحصلت الحلقة السابعة من الموسم الأخير، والتي تضمنت مشهد للمثليين، على تقييم 5.8، وهو أقل تقييم من بين جميع حلقات المسلسل في جميع مواسمه على موقع IMDb.

نتفليكس تطرح القسم الأول والثاني من الموسم الأخير لـSTRANGER THINGS

وطرحت رسميًّا شبكة نتفليكس للبث الرقمي، القسم الأول والثاني، من الموسم الخامس والأخير من مسلسل الشهير STRANGER THINGS، للمشاهدة حصريا عبر المنصة، فيما ستطرح الحلقة الأخيرة بتاريخ ١٣ ديسمبر.

وشوقت الممثلة الشابة مايا هوك الجمهور لمشاهدة الموسم الأخير من مسلسل نتفليكس الشهير "Stranger Things".

وقالت مايا هوك، خلال تصريحات صحفية: "الأحداث تصبح جنونية منذ اللحظة الأولى.. هذا الموسم يبدأ بأقصى وتيرة، وستشعرون بأن الرهانات عالية من البداية وحتى النهاية".

الأخوان دافر: هولي ويلر هي محور الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

فيما كشف الأخوان دافر، أن شخصية الممثلة هولي ويلر هي محور الموسم الخامس والاخير من مسلسلهما STRANGER THINGS.

وقال مبتكرا مسلسل STRANGER THINGS، في تصريحات صحفية، عن سبب إضافة شخصية هولي ويلر في الموسم الأخير: "بمجرد مشاهدة الموسم كاملًا، ستفهمون أهمية إضافتها إلى طاقم التمثيل بشكل أفضل".

خطة نتفليكس لعرض الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم نتفليكس، تفاصيل خطة عرضها للموسم الخامس والأخير من مسلسل STRANGER THINGS.

وذكرت نتفليكس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS، سيعرض على ثلاثة أقسام، القسم الأول بتاريخ 27 نوفمبر، والقسم الثاني بتاريخ 25 ديسمبر، علي أن تعرض الحلقة الأخيرة بتاريخ 31 ديسمبر.

فرانك دارابونت يكشف سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات مسلسل STRANGER THINGS

فيما كشف المخرج الشهير، فرانك دارابونت، عن سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات الموسم الخامس من مسلسل STRANGER THINGS.

وقال فرانك في تصريحات صحفية: "أنا وزوجتي نحب هذا المسلسل، الصناعة الآن مليئة بأشخاص فظيعين، يقومون بأشياء فظيعة، لأسباب جشعة، لكن هذا المسلسل رائع، ومليء بالعواطف".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.