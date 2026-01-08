حطم أسطورة تشيلسي وسجل اسمه بالقائمة الذهبية، هالاند يكتب التاريخ بالبريميرليج

18 حجم الخط

واصل النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي تسجيل أرقام قياسية في مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هدفه أمام برايتون في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل 1-1.

وجاء هدف هالاند أمام برايتون بالدقيقة 41 من ركلة جزاء بعد أن احتسبها الحكم إثر ارتكاب خطأ صريح على البلجيكي جيريمي دوكو.

الأسرع في تاريخ مانشستر سيتي

واقتحم هالاند قائمة أساطير مانشستر سيتي التاريخيين بعدما وصل إلى الهدف رقم 150 بقميص السيتيزنز في جميع المسابقات، ليصبح سابع لاعب فقط في تاريخ النادي يحقق هذا الإنجاز.

وانضم هداف السيتي لقائمة ذهبية تضم سيرجيو أجويرو (260 هدفًا)، وإريك بروك (177)، وتومي جونسون (166)، وكولن بيل (153)، وبيلي ميريديث وجو هايز (152).



واحتاج هالاند إلى 173 مباراة فقط للوصول إلى هذا السجل، وهو ما يجعله أسرع لاعب في تاريخ أندية الدوري الإنجليزي منذ تأسيسه موسم 1992-93 يصل لهذا العدد من الأهداف مع نادٍ واحد.

كما واصل النجم النرويجي تسلق سلم الهدافين التاريخيين في الدوري الانجليزي بعدما رفع رصيده إلى 105 أهداف في الدوري، ليتخطى بذلك أسطورة تشيلسي ديدييه دروجبا (104 أهداف).

كما أصبح النجم النرويجي رسميا أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا يصل إلى حاجز الـ 20 هدفًا في الدوري في موسم 2025-26.

هدف هالاند يدخل تاريخ البريميرليج

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هدف هالاند هو الهدف رقم 35 ألف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء هذا الرقم المميز بعد أربع سنوات و131 يومًا من تسجيل الهدف رقم 30 ألفًا الذي كان بتوقيع كريس وود لاعب بيرنلي في شباك ليدز يونايتد في أغسطس 2021.

