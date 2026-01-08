تياجو يحطم الرقم القياسي للبرازيليين في الدوري الإنجليزي

الخميس 08 يناير 2026
حقق المهاجم البرازيلي إيجور تياجو، نجم نادي برينتفورد، إنجازًا تاريخيًّا،  بعد مواجهة سندرلاند، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الإنجاز بعد الفوز أمام برينتفورد بنتيجة 3-0، بعدما أحرز تياجو ثنائية في الدقيقتين 30 و65.


وأوضحت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" أن الإنجاز يكمن في تسجيل تياجو هدفه رقم 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليصبح صاحب أعلى حصيلة تهديفية للاعب برازيلي في موسم واحد بتاريخ المسابقة.


وأفادت الشبكة بأن تياجو نجح في تجاوز الرقم السابق (15 هدفًا)، والذي كان مشتركًا بين روبيرتو فيرمينو وجابرييل مارتينيلي وماتيوس كونيا.

ولفتت إلى أن تياجو (24 عامًا)، الذي عانى إصابات في موسمه الأول، يحتل حاليًّا المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف إرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي، صاحب الـ 20 هدفًا.

 

تشكيل برينتفورد أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كويمين كيليهر

خط الدفاع:كايود، ايير، ناثان كولينز، يانلت،  هنري

خط الوسط: يغور يارموليوك، ينسين، لويس بوتير

خط الهجوم: ايغور تياغو، كيفن شايد

 

ترتيب برينتفورد وسندرلاند في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل برينتفورد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سندرلاند المركز الـ9 برصيد 30 نقطة.

