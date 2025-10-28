العربية لحقوق الإنسان تطالب الأمم المتحدة بتطبيق خطة ترامب لوقف إطلاق النار بغزة

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها بأشد الاعتبارات للاعتداءات الإسرائيلية في رفح ومناطق جنوب قطاع غزة المحتل، في انتهاك متكرر لاتفاق وقف إطلاق النار في محاولة دؤوبة لتقويض مسار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء التي تلقى دعما عربيا ودوليا.

وقالت المنظمة في بيان لها:" تتذرع قوات الاحتلال الإسرائيلي بصفة يومية بالتأخر في تسليم جثامين أسراها الذي لقوا حتفهم في الأصل بفضل الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع وسكانه دون تمييز أو ضرورة قتالية".

وأضافت:" ومن المؤسف أن الدعاية التي يستخدمها الاحتلال للتمهيد للتنصل من الاتفاق تلقى رواجا دوليا، في وقت تترقب فيه الآلاف من الأسر الفلسطينية التوصل لجثامين أكثر من عشرة آلاف من أبنائهم المدفونين تحت أنقاض مساكنهم، ويفتقدون للمعدات والطواقم الفنية الكافية للقيام بذلك".

وتابعت:"ويأتي ذلك في وقت تعرقل فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدفق الحجم الكافي من المساعدات الضرورية لسد الاحتياجات الملحة للسكان، وخاصة منع الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنع وصول الخيام والمساكن المجهزة في مقتبل فصل الشتاء والتي يحتاجها أكثر من مليون ونصف من سكان القطاع بعد التدمير الشامل لمساكنهم وشتى البنى التحتية في القطاع".

خطر مواصلة الاحتلال مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية

وتطالب المنظمة مجلس الأمن الدولي باعتماد قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتشاور مع الوسطاء والضامنين، مع منح القوة الدولية الصلاحيات اللازمة كقوة أممية مسؤولة عن حفظ السلام في القطاع.

وحذرت المنظمة من خطر مواصلة الاحتلال مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية في خضم الانشغال العالمي بتهديداتها لاستئناف الابادة الجماهية في قطاع غزة، خاصة وأن هذه المخططات ستأتي على ما تبقى من وحدة الضفة الغربية شمالا وجنوبا وتواصلها مع القدس المحتلة.

وأسفرت جريمة الإبادة الجماعية الفلسطينية عن مقتل ٨٠ ألف فلسطيني في قطاع غزة، بينهم ٦٩ ألف قتيل مؤكد، ونحو ١١٠٠ قتيل فلسطيني في الضفة الغربية والقدس.

واعتقلت سلطات الاحتلال ٨ آلاف فلسطيني من قطاع غزة، عاد المئات منهم جثامين وتظهر عليهم علامات وآثار التعذيب وتم تسليم جثامينهم مجهولة الهوية من دون بيانات واضحة، كما اعتقلت نحو ١٩ ألفا في الضفة الغربية والقدس.

