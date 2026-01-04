أول تعليق من الأمم المتحدة على خطط ترامب لإدارة فنزويلا بعد "اختطاف" مادورو

18 حجم الخط

الهجوم الأمريكي على فنزويلا، أعربت الأمم المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء نية الولايات المتحدة "إدارة" فنزويلا عقب الهجوم العسكري الذي وصفته البعثة بـ"الاختطاف" الذي طال الرئيس نيكولاس مادورو.

بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في فنزويلا



وجاء في بيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، اليوم الأحد، أن بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في فنزويلا: "تشعر بقلق عميق إزاء خطر ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأيام والأسابيع المقبلة، على خلفية تصاعد حالة عدم الاستقرار"، مشيرة إلى أن "إعلان الحكومة الأمريكية نيتها إدارة البلاد في المستقبل المنظور، في وقت أعلنت فيه السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ، يعقد الوضع الإنساني والسياسي بشكل خطير".

وشدد البيان على أن "أي انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل حكومة مادورو لا تُبرر التدخل العسكري الأمريكي، الذي يشكل خرقا صريحا للقانون الدولي".

وتأسست بعثة تقصي الحقائق في فنزويلا عام 2019 بقرار من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتتولى تقييم الانتهاكات المدّعاة التي وقعت في البلاد منذ عام 2014.

اعتقال مادورو وزوجته

ويأتي موقف الأمم المتحدة وسط تصاعد التوترات الدولية بعد العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى اعتقال مادورو وزوجته ونقلهما إلى خارج البلاد، وهو ما أثار موجة إدانات واسعة من دول ومنظمات دولية، ودفع فنزويلا إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى وطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.