الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: الجيش الأمريكي هو الأكثر فتكًا في العالم

ترامب: الجيش الأمريكي
ترامب: الجيش الأمريكي هو الأكثر فتكًا في العالم
18 حجم الخط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن فرض الرسوم الجمركية على الواردات ساهم بشكل مباشر في تحقيق فائض قدره 39 مليار دولار في الميزانية الأمريكية. 

وأوضح ترامب أن هذه السياسات الاقتصادية كانت جزءًا من استراتيجيته لتعزيز الاقتصاد الأمريكي ودعم الصناعات المحلية، مؤكدًا أن الإجراءات الجمركية ساعدت على حماية الوظائف الأمريكية وزيادة الإيرادات الحكومية.

ترامب عن ولاية كاليفورنيا: الأكثر فسادًا في الولايات المتحدة

وشن الرئيس الأمريكي، ترامب هجومًا على حكومة ولاية كاليفورنيا، واصفًا إياها بأنها الأكثر فسادًا مقارنة بأي ولاية أخرى.

وأشار إلى أن السياسات المالية والإدارية في الولاية تؤدي إلى إهدار الموارد العامة وتأخير المشاريع الحيوية، داعيًا إلى مراجعة شاملة للأنظمة الرقابية والشفافية في الولاية.

ترامب: الجيش الأمريكي الأقوى والأكثر فتكًا في العالم

أكد ترامب أن الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم، وأنه يمتلك القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية معقدة تفوق قدرات أي قوة أخرى. 

وأضاف أن القوات الأمريكية حققت إنجازات عسكرية مذهلة في أماكن مختلفة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك التكنولوجيا والأسلحة والقدرات البشرية التي تجعلها قوة لا تضاهى.

ترامب: العملية العسكرية في فنزويلا حققت نجاحH غير مسبوق

وكشف ترامب تفاصيل العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في فنزويلا، مشيرًا إلى أنها كانت ناجحة للغاية. وأوضح أن العملية شملت إجراءات متقدمة مثل قطع الكهرباء عن كامل الأراضي الفنزويلية لضمان السيطرة وتحقيق أهدافها بسرعة ودقة، مؤكدًا أن لا قوة أخرى في العالم قادرة على تنفيذ مثل هذه العملية.

ترامب: الجيش الأمريكي قوة لا تقارن

وشدد “ترامب” على أن الجيش الأمريكي هو الأكثر فتكًا في العالم، موضحًا أن قدراته العسكرية تشمل التدخل السريع، العمليات الخاصة، والتكنولوجيا المتقدمة التي تجعل الولايات المتحدة قادرة على حماية مصالحها في أي مكان. واعتبر أن الإنجازات الأخيرة في فنزويلا تمثل دليلًا عمليًا على هيمنة الولايات المتحدة العسكرية والسياسية في العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الجيش الأمريكي الرئيس الأمريكى فنزويلا الرسوم الجمركية الولايات المتحدة

مواد متعلقة

ترامب بعد اعتقال مادورو: لن نتوانى عن استخدام القوة في هذه الحالة

كاريكاتير فيتو.. ترامب بعد القبض على مادورو

نجل مادورو باكيا أمام البرلمان الفنزويلي: الوطن في يد أمينة ووالداي سيعودان قريبا (فيديو)

صحف دولية: ترامب شيد إمبراطوريته النفطية الخاصة ويسعى للسيطرة على 40% من النفط العالمي
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

بكاتدرائية العاصمة الجديدة اليوم، السيسي يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد ويوجه رسائل مهمة للمصريين

أمم أفريقيا، الجزائر تتعادل مع الكونغو سلبيا بعد مرور 30 دقيقة

أول تعليق لمحمد حمدي ظهير منتخب مصر بعد إصابته بالرباط الصليبي

باحث في شئون الإسلام السياسي يكشف حقيقة تضييق بريطانيا الخناق على الإخوان

شوط أول سلبي بين الجزائر والكونغو في كأس أمم أفريقيا

كأس عاصمة مصر، إنبي يتقدم 1-0 على سيراميكا في الشوط الأول

ما حكم الشرع في الحلف المتكرر بالطلاق؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في الحلف المتكرر بالطلاق؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

منها حديث وصف البراق، الأحاديث النبوية الواردة في الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الوزير في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة عالية

المزيد
الجريدة الرسمية