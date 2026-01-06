ترامب: الجيش الأمريكي هو الأكثر فتكًا في العالم

18 حجم الخط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن فرض الرسوم الجمركية على الواردات ساهم بشكل مباشر في تحقيق فائض قدره 39 مليار دولار في الميزانية الأمريكية.

وأوضح ترامب أن هذه السياسات الاقتصادية كانت جزءًا من استراتيجيته لتعزيز الاقتصاد الأمريكي ودعم الصناعات المحلية، مؤكدًا أن الإجراءات الجمركية ساعدت على حماية الوظائف الأمريكية وزيادة الإيرادات الحكومية.

ترامب عن ولاية كاليفورنيا: الأكثر فسادًا في الولايات المتحدة

وشن الرئيس الأمريكي، ترامب هجومًا على حكومة ولاية كاليفورنيا، واصفًا إياها بأنها الأكثر فسادًا مقارنة بأي ولاية أخرى.

وأشار إلى أن السياسات المالية والإدارية في الولاية تؤدي إلى إهدار الموارد العامة وتأخير المشاريع الحيوية، داعيًا إلى مراجعة شاملة للأنظمة الرقابية والشفافية في الولاية.

ترامب: الجيش الأمريكي الأقوى والأكثر فتكًا في العالم

أكد ترامب أن الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم، وأنه يمتلك القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية معقدة تفوق قدرات أي قوة أخرى.

وأضاف أن القوات الأمريكية حققت إنجازات عسكرية مذهلة في أماكن مختلفة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك التكنولوجيا والأسلحة والقدرات البشرية التي تجعلها قوة لا تضاهى.

ترامب: العملية العسكرية في فنزويلا حققت نجاحH غير مسبوق

وكشف ترامب تفاصيل العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في فنزويلا، مشيرًا إلى أنها كانت ناجحة للغاية. وأوضح أن العملية شملت إجراءات متقدمة مثل قطع الكهرباء عن كامل الأراضي الفنزويلية لضمان السيطرة وتحقيق أهدافها بسرعة ودقة، مؤكدًا أن لا قوة أخرى في العالم قادرة على تنفيذ مثل هذه العملية.

ترامب: الجيش الأمريكي قوة لا تقارن

وشدد “ترامب” على أن الجيش الأمريكي هو الأكثر فتكًا في العالم، موضحًا أن قدراته العسكرية تشمل التدخل السريع، العمليات الخاصة، والتكنولوجيا المتقدمة التي تجعل الولايات المتحدة قادرة على حماية مصالحها في أي مكان. واعتبر أن الإنجازات الأخيرة في فنزويلا تمثل دليلًا عمليًا على هيمنة الولايات المتحدة العسكرية والسياسية في العالم.

