رياضة

بيزا يخسر من بارما بهدف في الدوري الإيطالي

بارما الإيطالي، فيتو
بارما الإيطالي، فيتو
الدوري الإيطالي، انتهت مباراة بيزا أمام ضيفه بارما بفوز الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أرينا جاريبالي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

سجل هدف الفوز لبارما اللاعب أدريان بينيديتشاك في الدقيقة 40.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع بارما  رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد بيزا عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر.

 

نابولي يفوز على يوفنتوس ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي

وحقق نابولي فوزًا مهمًا على حساب ضيفه يوفنتوس بنتيجة 2-1 مساء أمس الأحد في قمة مثيرة أقيمت ضمن  الجولة الرابعة عشرة للدوري الإيطالي.
ولعب النجم الدنماركي راسموس هويلاند دور البطولة في انتصار نابولي بعد أن سجل هدف التقدم بعد مرور 7 دقائق فقط، وتعادل التركي كينان يلديز لصالح يوفنتوس في الدقيقة 59 ولكن اللاعب هويلاند أعاد نابولي للتقدم في الدقيقة 78.

واعتلى نابولي الصدارة بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي بعد أن رفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد يوفنتوس بقيادة مديره الفني لوتشيانو سباليتي عند 23 نقطة في المركز السابع.

وكان روما قد تلقى الهزيمة أمام مضيفه كالياري بهدف نظيف مساء أمس الأحد بينما فاز كريمونينزي على حساب ضيفه ليتشي بنتيجة 2-0 بينما تعادل لاتسيو مع بولونيا بنتيجة 1-1.

