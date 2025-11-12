أسعار ومواصفات سيارات البيك اب نيسان نافارا موديل 2025

18 حجم الخط

سيارات نيسان.. ارتفعت مبيعات سيارات البيك اب داخل السوق المصري، خلال الأشهر الماضية نظرا لاستخدامها في نقل البضائع داخل المشاريع التجارية واعتماد فئات الشباب علي تلك السيارات لإيجاد فرص العمل وكانت نيسان نافارا البيك أب من أفضل السيارات التي تستخدم في نقل البضائع.

أسعار ومواصفات سيارات نيسان نافارا

ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات نيسان نافارا داخل السوق المصري ومواصفاتها وهي كالتالي:-

طرحت الشركة فئة جديدة من السيارة موديل 2025 لتبدأ من مليون و160 ألف جنيه في السوق المحلية.



حصلت سيارات نيسان نافارا الجديدة على محرك ديزل سعة 2.5 لتر تيربو، يولد في الفئات القياسية قوة 161 حصانًا مع عزم دوران 403 نيوتن/متر، بينما ترتفع القوة في فئات الكابينة المزدوجة الأعلى (SE وLE) لتصل إلى 187 حصانًا مع عزم 450 نيوتن/متر.

ويتوفر للسيارة ناقل حركة يدوي من 6 سرعات في معظم الفئات، إلى جانب خيار ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات للفئات الأعلى تجهيزًا.

حمولة وأبعاد متنوعة تقدم نيسان نافارا قدرة تحميل تصل إلى 1182 كجم تقريبًا في نسخة Single Cab الكابينة المفردة، لتناسب طبيعة الأعمال والنقل التجاري، بينما تأتي نسخة Double Cab الكابينة المزدوجة بقدرة تحميل تصل إلى 1200 كجم تقريبًا، مع توفير مقاعد خلفية عملية لعدد أكبر من الركاب.

أنظمة أمان متطورة زودت نيسان نافارا الجديدة بمجموعة من تقنيات الأمان تشمل نظام الفرامل المانعة للانزلاق (ABS)، التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، نظام التحكم الديناميكي في الثبات (VDC)، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة على صعود المرتفعات ونزول المنحدرات. كما تتوفر كاميرا خلفية وحساسات ركن في الفئات الأعلى، لتسهيل القيادة في المدن والمناطق المزدحمة.تجهيزات داخلية وراحة على مستوى المقصورة، ركزت نيسان على تحسين مستوى العزل الصوتي وجودة المواد، خصوصًا في نسخة الكابينة المزدوجة، التي تأتي أيضًا بمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق في الفئات الكاملة، مع تجهيزات إضافية تعزز من تجربة القيادة اليومية.

