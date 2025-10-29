مواصفات أفضل سيارة كهربائية

حصدت السيارة نيسان قاشقاي المزودة بتكنولوجيا e-POWER جائزة "أفضل سيارة بتكنولوجيا كهربائية للعام" (Electrified Car of the Year) للعام الثاني على التوالي، وذلك خلال حفل توزيع جوائزThe Motor Awards 2025 المرموق الذي أقيم في لندن.



ويأتي هذا التتويج العالمي البارز مع قرب إطلاق السيارة نيسان قشقاي المزودة بالجيل الثالث من تكنولوجيا e-POWER المتطورة في السوق المصري، وهو ما يعكس مدى التوافق بين التطور التكنولوجي العالمي لشركة نيسان والتطلعات المحلية لتجربة القيادة الكهربائية المبتكرة.



نجح مهندسو نيسان مؤخرًا في قيادة السيارة لمسافة تقارب 1300 كم عبر المملكة المتحدة، في الرحلة الممتدة من "لاندز إند" إلى "جون أوجروتس"، وذلك باستخدام خزان وقود واحد فقط سعته 55 لتر.

وأبرزت هذه الرحلة، التي استمرت 18 ساعة على مدار يومين، مدى قوة وكفاءة منظومة الحركة الجديدة، حيث حققت كفاءة استثنائية بلغت 3.76 لتر/100 كم، مع تبقي وقود في الخزان يكفي لقطع 160 كم إضافية. ولم يقتصر الأمر على الكفاءة، بل قدمت السيارة تجربة قيادة سلسة وهادئة أثبتت مدى التطور الذي وصلت إليه هذه التقنية في الجمع بين مدى المسافة الطويل والأداء الراقي.



وتعززت مكانة نيسان الريادية في عالم التنقل المستدام خلال الحفل ذاته، بفوز نيسان LEAF بلقب "سيارة العام" (The Sun Car of the Year) من خبراء قسم السيارات بصحيفة “The Sun”. كما حظيت قشقاي المزودة بالجيل الثالث من تكنولوجيا e-POWER بإشادة من مجلة السيارات المرموقة Auto Express في إنجلترا بعد أشهر قليلة من إطلاقها عن كفائتها الإستثنائية، والتي وصفتها بأنها "واحدة من أفضل السيارات العائلية المتكاملة التي يمكن شراؤها".



محرك البنزين يعمل كمولد لشحن بطارية ليثيوم أيون

حصلت السيارة علي محرك البنزين يعمل كمولد لشحن بطارية ليثيوم أيون خفيفة الوزن وتشغيل الموتور الكهربائي فقط، وهو ما يجمع بين متعة التسارع وكفاءة استهلاك الوقود.

يشار أن الجيل الثالث من تكنولوجيا e-POWER يرتقي بتجربة القيادة إلى مستويات متقدمة، بفضل منظومة دفع كهربائية متطورة توفّر كفاءة وقود استثنائية تصل حتى 1200 كم بإستخدام خزان وقود واحد، مع هدوء وأداء عالٍ دون الحاجة لشحن خارجي. هذا التطوير هو نتاج لهندسة نيسان اليابانية المتطورة، والتي تجسد التزام الشركة بأعلى معايير الجودة والاستدامة الدولية.

