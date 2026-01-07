محافظ القاهرة يتفقد أعمال ترميم سور مجرى العيون

18 حجم الخط

قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية لأعمال الترميم الجارية بسور مجرى العيون بالتعاون مع وزارة الآثار، والمنطقة المحيطة به، وميدان السيدة عائشة، ومحور صلاح سالم البديل، لمتابعة الجهود الجارية لرفع كفاءة المنطقة، ضمن خطة إعادة تطوير منطقة السيدة عائشة فى إطار أعمال تطوير القاهرة التاريخية.

جولة محافظ القاهرة لتفقد أعمال ترميم سور مجري العيون

وأكد محافظ القاهرة أن الأعمال الجارية تهدف إلى تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت، بالاضافة لقربها من منطقة تلال الفسطاط.

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.

وكان قد قام د. ابراهيم صابر محافظ القاهرة بزيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر الباباوي بالعباسية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح.

رافق المحافظ فى زيارته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم.منى محمد البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

وأعرب محافظ القاهرة بالإصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء ومواطني محافظة القاهرة عن أطيب التهانى لشركاء الوطن بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنيا عيدًا سعيدًا لجميع أبناء الشعب المصري داعيًا الله أن يمن على مصرنا الغالية بالمزيد من الأمن والتقدم والازدهار بأبنائها المخلصين وشعبها العظيم.

