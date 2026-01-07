إعادة إحياء مجلة قصر العيني بعد توقف 9 سنوات

18 حجم الخط

أعاد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة القاهرة إحياء مجلة "قصر العيني" الربع سنوية، بإصدار العدد الرابع بعد توقف استمر لمدة تزيد عن تسع سنوات منذ 2016.

ويتولى رئاسة مجلس إدارة مجلة قصر العيني الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية الطب، وينوب عنه الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويرأس التحرير الدكتور مصطفى سليم.

واشتملت مجلة قصر العيني _ التي صدرت في نوفمبر 2025 تحت شعار عيون وقلب وحنجرة_ على كلمة افتتاحية لعميد الكلية، وحوار معه، وتقرير عن الفترات الانتقالية في حياة طالب الطب، وموضوع عن الذكاء الاصطناعي في الطب، ووسائل التواصل الاجتماعي والعملية التعليمية.

واحتوت مجلة قصر العيني على تغطية إخبارية للمؤتمر الأول للمستشفيات الجامعية، وجولات الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لـمستشفيات جامعة القاهرة، وأخبار قطاعات شئون الطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإنجازات الكلية.

أنجازات قطاع خدمة المجتمع بطب قصر العيني

وأبرزت المجلة أهم إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف الدكتور عمر عزام وكيل كلية طب قصر العيني، وتتضمن: تقديم خدمة طبية متميزة، وهيكلة منظومة اللجنة الطبية، وتطوير موقع الكلية الإلكتروني، وتنظيم أيام علمية بالتعاون مع الطب المهني، وتفعيل التواصل مع الطلاب عبر فيسبوك، وإنشاء مكتب للخريجين، وإفادة 10 آلاف مواطن من القوافل الطبية، وتكوين لجنة الذكاء الاصطناعي، وإقامة برامج توعوية بيئية للمكتب الأخضر، و10 مجموعات لتدوير المخلفات الثلاثية، وتدشين مسابقة لتحسين حرم الكلية، والحصول على شهادات أيزو جديدة.

افتتاحية مجلة “قصر العيني”

وأكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، في كلمته الافتتاحية بالمجلة، انها منبرًا يعبر عن قصر العيني، ويجسد رسالته في التعليم والبحث والخدمة الطبية والمجتمعية، وأن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لتاريخ يمتزج فيه العلم بالإنسانية، والمهنية بالانتماء، والريادة بالمسؤولية.

وأشار إلى أن كلية الطب - قصر العيني ومستشفياتها الجامعية انطلقت خلال السنوات الأخيرة في مسار تطوير شامل، يهدف إلى تحقيق أعلى معايير الجودة في التعليم الطبي، والتدريب الإكلينيكي، والرعاية الصحية، مع تعزيز التكامل بين القطاعات الأكاديمية والإكلينيكية والبحثية.

ولفت صلاح إلى أن الكلية أولت اهتمامًا خاصًا بتحديث المناهج الدراسية وفق النظم الحديثة للتعليم الطبي، وتعزيز مهارات الطلاب والأطباء الشباب من خلال التدريب العملي القائم على الكفاءة، إلى جانب دعم الأنشطة البحثية التطبيقية وتشجيع المشاركة الدولية والتبادل الأكاديمي.

وأوضح أنه جارٍ العمل الآن على تطوير بيئة العمل بالمستشفيات الجامعية، بما يحقق أقصى درجات الكفاءة في تقديم الخدمة الطبية للمرضى، ويسهم في ترسيخ مكانة قصر العيني كمركز وطني رائد في الرعاية الصحية والعلاج المتقدم، يخدم مصر والمنطقة بأكملها.

ونوه عميد كلية طب قصر العيني، إلى أن مجلة «القصر» تعتبر جسرا جديدا للتواصل بين أفراد المنظومة الطبية والأكاديمية، تبرز إنجازاتهم. وتوثق جهودهم، وتفتح المجال لتبادل الصبار والأفكار، تأكيدًا أن التطوير الحقيقي هو ثمرة المشاركة والعمل الجماعي.

وقال: إن قصر العيني سيظل دائما منارة للعلم والعطاء، ومصدر فخر لكل من انتمى إليه، وركيزة أساسية في بناء منظومة الطب في مصر والعالم العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.