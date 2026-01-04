وكيل طب قصر العيني: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتطوير التعليم والممارسة الطبية

18 حجم الخط

أكد الدكتور عمر عزام، وكيل كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مكتب الذكاء الاصطناعي بالكلية حقق نجاحًا لافتًا وتقدمًا ملحوظًا خلال فترة زمنية وجيزة منذ تأسيسه.

وأوضح أن المكتب أسهم في وضع أساس قوي للابتكار المسئول في التعليم الطبي، بما يعزز مكانة جامعة القاهرة كإحدى الجهات الرائدة في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في مصر والمنطقة.

الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي

وأشار عزام خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، إلى أن مكتب الذكاء الاصطناعي بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، تأسس في يناير 2025 ليكون جهة تنسيقية مركزية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم الطبي، والممارسة الإكلينيكية، والبحث العلمي.

وأضاف أن إنشاء المكتب جاء تحت قيادة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية، الذي أدرك الحاجة الملحة لوضع إطار أكاديمي منظم لدمج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، حيث كلف الدكتور إيهاب الرفاعي رسميًا بتنسيق مهمة تأسيس المكتب.

اعتماد مبادئ لاستخدام الذكاء الاصطناعي بقصر العيني

وكشف وكيل كلية طب قصر العيني، عن أبرز إنجازات المكتب، والتي شملت تشكيل فريق عمل متعدد التخصصات، وصياغة واعتماد المبادئ التوجيهية الداخلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وإطلاق نادٍ للمجلات العلمية (Journal Club)، إلى جانب بدء تعاون استراتيجي مع شركاء أكاديميين وصناعيين.

وأوضح أنه تم تشكيل اللجنة الأساسية للمكتب وفق معايير دقيقة، تضمنت التميز الأكاديمي لعدد من كبار الأساتذة ذوي الخبرات القيادية، والكفاءة البحثية من خلال اختيار أعضاء، من بينهم باحثون شباب لهم إسهامات منشورة في مجال الذكاء الاصطناعي ومعامل تأثير علمي (H-index) مرتفع، فضلًا عن تمثيل متنوع للتخصصات الإكلينيكية والعلوم الطبية الأساسية وتحليل البيانات.

وأكد اعتماد مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها نشر المعرفة وزيادة الوعي لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمبادئ الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الطبية، وتطوير السياسات الداخلية بما يضمن سلامة المرضى وأمن البيانات وأخلاقيات البحث العلمي، إضافة إلى دعم الابتكار من خلال تشجيع تطوير أدوات وخوارزميات ذكاء اصطناعي محلية داخل الكلية.

وأشار إلى أن أنشطة المكتب خلال العام الجاري تضمنت مبادرات تعليمية، شملت تنظيم نادٍ شهري للمجلات العلمية عبر الإنترنت، والمشاركة بجلسات علمية في المؤتمر السنوي للكلية تناولت موضوعات معاصرة، من بينها “تهديدات استنساخ الذكاء الاصطناعي”، إلى جانب تنظيم سلسلة محاضرات لخبراء دوليين، كما تم الانتهاء من صياغة واعتماد “السياسة الداخلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسة الإكلينيكية والبحث العلمي” من مجلس الكلية.

مشروعات مكتب الذكاء الاصطناعي بقصر العيني

وأضاف أن المكتب نفذ عددًا من المشروعات التعاونية، من بينها مشروع مشترك مع الجامعة الألمانية الدولية (GIU) لتوظيف الذكاء الاصطناعي في النسخ الطبي بالعيادات الخارجية، فضلًا عن تعاون مستقبلي مع MENDEL Cairo لتطوير نظام سجل طبي إلكتروني (EMR) مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكشف عزام أبرز التحديات التي تواجه المكتب، مشيرا إلى أنها تتمثل في إدارة النزاعات المرتبطة بتبادل البيانات مع الشركاء الخارجيين، وتوحيد جهود أعضاء هيئة التدريس المهتمين بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب وضع خطط واضحة للمهام قصيرة وطويلة الأمد للعمل في البيئة الرقمية.

