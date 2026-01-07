الأربعاء 07 يناير 2026
سياسة

عبد السند يمامة لـ"فيتو": لن أترشح لرئاسة حزب الوفد

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة
أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عدم ترشحه فى انتخابات رئاسة حزب الوفد الحالية.

وأضاف يمامة لـ"فيتو": “أنا موجود فى حزب الوفد ولكن لن أترشح على رئاسة الحزب”.

 

انتخابات حزب الوفد 

وتواصل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، عملها اليوم الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبد العزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، لليوم الخامس على التوالي مع الساعة الحادية عشرة صباحًا بالمقر الرئيسي بالدقي، لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير المقبل.

انتخابات رئاسة حزب الوفد 

وبدأ الحزب في استقبال أوراق الراغبين في الترشح منذ السبت الماضى ٣ يناير، ويستمر التقديم حتى الخامسة مساء غد الخميس المقبل ٨ يناير.

وكانت اللجنة استقبلت عددا من المرشحين وهم الدكتور هانى سرى الدين نائب رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدى الأسبق المستشار عيد هيكل والدكتور السيد البدوى والمستشار بهاء أبو شقة والدكتور ياسر حسان.

يُذكر أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.
كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شئون العضوية.

