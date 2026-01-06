في اليوم الرابع لفتح باب الترشح، عبد السند يمامة: لم أحسم قرار ترشحي على رئاسة الوفد

18 حجم الخط

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إنه حتى الآن لم يحسم قراره في الترشح على منصب رئيس حزب الوفد.

وأضاف يمامة لـ"فيتو": أنا لم أحسم قرارى حتى الآن من الترشح أو عدمه، لافتا إلى أن الأمر مازال متاحا حتى الخميس المقبل، مشيرا إلى أنه سيحسم قراره قبل غلق باب الترشح.

انتخابات حزب الوفد

وتواصل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، عملها اليوم الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، لليوم الثالث على التوالي منذ الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي بالدقي، لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير المقبل.

وبدأ الحزب في استقبال أوراق الراغبين في الترشح منذ أول أمس السبت ٣ يناير، ويستمر التقديم حتى الخامسة مساء يوم الخميس المقبل ٨ يناير.

انتخابات حزب الوفد

وكانت اللجنة استقبلت السبت ٣ يناير ٢ مرشحين على مدار اليوم وهم الدكتور هانى سرى الدين نائب رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدى الأسبق المستشار عيد هيكل ولم يتقدم مرشحين أمس الأول الأحد، كما تقدم أمس الإثنين الدكتور السيد البدوى.

يُذكر أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

