بعد تسريبات عن انسحابه.. ياسر حسان: مستمر في سباق انتخابات رئاسة الوفد

18 حجم الخط

أكد الدكتور ياسر حسان المرشح فى انتخابات رئاسة حزب الوفد استمراره في السباق الانتخابي، لافتا إلى أنه قام بسداد مبلغ التأمين المالي كدليل على جديته في الترشح وهو ١٠٠ ألف جنيه.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وأضاف حسان لـ"فيتو": "رغم المنافسة القوية التي تضم شخصيات سياسية كبيرة مثل السيد البدوي، الذى أكن له كل الاحترام إلا أنني مستمر في السباق"، موضحا أن هذه المنافسة تمثل جسرا تعليميا بين الأجيال داخل حزب الوفد.

واستكمل حسان: "أترك الباب مفتوحا أمام احتمالات التحالفات المستقبلية"، مؤكدا رفضه التام للانسحاب في الوقت الحالى.

وتقدم الدكتور ياسر حسان أمين الصندوق فى حزب الوفد بأوراق ترشحه على رئاسة الحزب فى الإنتخابات المقبلة التي ستجرى فى 30 يناير الجارى.

وتواصل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، عملها اليوم الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبد العزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، لليوم الخامس على التوالي مع الساعة الحادية عشرة صباحًا بالمقر الرئيسي بالدقي، لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المقرر عقدها في ٣٠ يناير الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.