لجنة انتخابات الوفد: استبعاد أي مرشح على رئاسة الحزب يثبت استخدامه للمال السياسي

أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2026 برئاسة المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، بيانا تنظيميا حمل رقم ١.

انتخابات حزب الوفد

حزب الوفد، وأضاف البيان، حرصا من اللجنة على إدارة العملية الانتخابية بحيادية وشفافية ونزاهة، وحيث تلاحظ للجنة العديد من الاتصالات الهاتفية التي تشيع ما قد يؤثر على العملية الانتخابية، وحرصا من اللجنة على إتمام العملية الانتخابية بكل حيادية، تنبه على السادة المرشحين سواء من تقدموا بأوراق ترشحهم أو من سيتقدم بعد، بضرورة الالتزام بالآتي:

أولا: عدم التدخل نهائيا في المسائل اللوجستية والتنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية واستخدام المال السياسي للتأثير على أعضاء الجمعية العمومية، حيث إن حزب الوفد الذي تمثله في هذه العملية لجنة الإشراف على الانتخابات الصادر بها قرار رئيس الحزب رقم ٥٤ بتاريخ 2025/12/30، هي المنوط بها وحدها دون غيرها الإشراف الكامل على كافة إجراءات العملية الانتخابية من انتقالات أو تدابير الإقامات أو ثمة بدلات جرى عليها العرف الأخير في حزب الوفد، وذلك دون غيره ودون تدخل من أي من المترشحين أو تابعيهم.

ثانيا: وحفاظا على نزاهة العملية الانتخابية، فإن اللجنة لن تتوانى أو تتأخر عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتي قد تصل إلى حد الاستبعاد من قوائم المترشحين، وذلك حفاظا على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية بما يليق بتاريخ حزب الوفد.

ثالثا: تؤكد اللجنة كامل التقدير والاحترام لكل السادة المترشحين داعين لهم الله بالتوفيق والسداد، مؤكدين أن ذلك الإجراء إنما يهدف إلى حماية العملية الانتخابية من أي إخلال بمبدأ المساواة بين السادة المرشحين، ملتمسين من سيادتكم جميعا معاونة اللجنة ومساعدتها في ذلك الأمر، وعاش الوفد ضمير الأمة".

