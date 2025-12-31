الأربعاء 31 ديسمبر 2025
حوادث

إحالة عامل حرق سيارة موظف في حدائق القبة للمحاكمة

أمرت  نيابة حدائق القبة بإحالة عامل بتهمة إحراق سيارة موظف انتقامًا من زوجته لفشلها في إعادة هاتفه المحمول الذي استولى عليه أخيها، لمحكمة الجنايات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بإضرام النيران عمدًا في سيارة ملك آخر بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، والفرار من مكان الحادث.

تفاصيل الواقعة
وتبين من التحريات أنه بتاريخ 16 ديسمبر الجاري تلقى  قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا بنشوب حريق بسيارة كانت متوقفة أمام العقار محل سكن مالكها، مما أسفر عن بعض التلفيات بالسيارة.

وأفاد مالك السيارة بأن السيارة تستخدمها زوجته، ولم يتهِم أحدًا بإحداث الحريق في البداية.

كشف الجاني


وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عامل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الثالث، وبحوزته دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وأقر المتهم بإضرام النيران بالسيارة نتيجة خلافات مع أحد أقارب زوجة المبلغ حول استيلائه على هاتفه المحمول، بعد أن حاول استعادته عبر زوجة المبلغ دون جدوى.

كما تم ضبط نجل شقيقة زوجة المبلغ، طالب مقيم بدائرة القسم، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وأكد ما جاء بالفحص.

الإجراءات القانونية 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، تمهيدًا لمباشرة الملاحقة القضائية للمتهمين.

