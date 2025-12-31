إحالة عامل حرق سيارة موظف في حدائق القبة للمحاكمة

18 حجم الخط

أمرت نيابة حدائق القبة بإحالة عامل بتهمة إحراق سيارة موظف انتقامًا من زوجته لفشلها في إعادة هاتفه المحمول الذي استولى عليه أخيها، لمحكمة الجنايات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بإضرام النيران عمدًا في سيارة ملك آخر بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، والفرار من مكان الحادث.

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحريات أنه بتاريخ 16 ديسمبر الجاري تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا بنشوب حريق بسيارة كانت متوقفة أمام العقار محل سكن مالكها، مما أسفر عن بعض التلفيات بالسيارة.

وأفاد مالك السيارة بأن السيارة تستخدمها زوجته، ولم يتهِم أحدًا بإحداث الحريق في البداية.

كشف الجاني



وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عامل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الثالث، وبحوزته دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وأقر المتهم بإضرام النيران بالسيارة نتيجة خلافات مع أحد أقارب زوجة المبلغ حول استيلائه على هاتفه المحمول، بعد أن حاول استعادته عبر زوجة المبلغ دون جدوى.

كما تم ضبط نجل شقيقة زوجة المبلغ، طالب مقيم بدائرة القسم، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وأكد ما جاء بالفحص.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، تمهيدًا لمباشرة الملاحقة القضائية للمتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.