مفاجآت العام الجديد

مع بداية العام الجديد كانت التطلعات والأمنيات في أنحاء العالم أن يكون أفضل من العام المنصرم، وتنتهي الصراعات وتبدأ مسيرة السلام في مناطق الصراعات الدامية، خاصة في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان واليمن وغيرها من المناطق.

وبعد 48 ساعة من بداية هذا العام فوجيء العالم بعملية قرصنة أمريكية غير مسبوقة ضد فنزويلا بأمريكا الجنوبية، كان يجري التخطيط لها منذ عدة أسابيع في أروقة المخابرات الأمريكية، وحان موعد تنفيذها في منتصف الليل حيث تم اختطاف رئيس فنزويلا مادورو وزوجته من غرفة نومهما، في فيلا حصينة في قلب معسكر عسكري شديد الحراسة في العاصمة كاراكاس..

والغريب أن هذه العملية تمت بنجاح ولم تصطدم القوات الخاصة الأمريكية التي نفذتها بأي مقاومة من قوات الحراسة الفنزويلية، سواء الخاصة بالرئيس أو المعسكر الحصين الذي يقيم به، كما أن التحصينات الأمنية لمسكن الرئيس والأبواب المصفحة كانت مفتوحة أمام القوة الأمريكية، لتدخل بسهولة..

ويفاجأ الرئيس وزوجته بأنهم أمامهما في غرفة النوم بعد منتصف الليل، مما يؤكد وجود خيانة من عميل للمخابرات المركزية الأمريكية، كان من المقربين جدا من الرئيس وسهل لهم القيام بمهمتهم بنجاح، واقتادوا الرئيس وزوجته بطائرة هليكوبتر إلى سفينة في الكاريبي نقلتهم إلى نيويورك..

حيث تمت محاكمتهم أمام المحكمة الفيدرالية بتهمة تهريب المخدرات إلى أمريكا وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة أخرى في 17 مارس القادم.



الرئيس الأمريكي الذي كان يتابع هذه العملية على الهواء مباشرة عبر عن سعادته بنجاحها وهنأ وزير الدفاع ورئيس المخابرات والقوات المنفذة لها، وأعلن استعداد بلاده لإدارة فنزويلا التي تحتوي على أكبر احتياطي للبترول في العالم، لضمان حصول الولايات المتحدة والشركات الأمريكية العاملة في مجال البترول على احتياجاتها من البترول الفنزويلي، وأمام هذه العملية هدد ترامب بإسقاط كولومبيا وكوبا والسيطرة على جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك، واتهمها بتصدير المخدرات للولايات المتحدة.



وأمام احتجاجات العالم لهذه العملية واستنكار الأمم المتحدة لها، حيث وصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي انتهزت إسرائيل الفرصة لتعطيل تنفيذ اتفاقية السلام التي عرضها الرئيس الأمريكي في قمة شرم الشيخ يوم 13 أكتوبر الماضي، والانتقال للمرحلة الثانية لفتح معبر رفح ومنع المساعدات عن الفلسطينيين، ونفذت عملية استيلائها على أرض الصومال واعتبرتها دولة مستقلة ذات سيادة، وقام وزير الخارجية الإسرائيلي بزيارتها أمس وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها.

ومع الصراع الحالي في موسكو وأوكرانيا وسوريا واليمن ولبنان وإيران تظل القضية الفلسطينية مطروحة بقوة علي العالم، لوضع حد للعدوان الإسرائيلي الغاشم عليها برعاية أمريكية، منذ أكثر من عامين لعل الرئيس الأمريكي يمارس الضغط علي إسرائيل، للالتزام بتنفيذ الاتفاقية وصولا إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، بعيدا عن المفاجآت الأخرى المتوقعة للرئيس الأمريكي في مناطق أخرى من العالم هذا العام..

