مستندات وخطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا

القيد العائلي من المستندات المهمة والتي كثيرا ما يتم طلبها عند التقدم للسفر أو لوظيفة معينة أو في أي هيئة أو جهة حكومية، ومن أجل ذلك تقدم فيتو لقراءها كيفية استخراج قيد عائلي والمستندات المطلوبة.



المستندات المطلوبة لاستخراج قيد عائلي هي:

بطاقة الرقم القومي للزوجين سارية المفعول، شهادات ميلاد جميع الأبناء المسجلين في الأسرة، على أن تكون مميكنة، شهادة الوفاة إذا كان أحد الزوجين متوفيا، قسيمة الزواج الرسمية للأب والأم أو قسيمة الطلاق في حالة الطلاق، شهادة الميلاد المميكنة للوالدين، شهادات ميلاد الإخوة.

خطوات استخراج قيد عائلي إلكترونيا

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنا

من الخدمات المتاحة على الموقع، اختر خدمة استخراج قيد عائلي .

ستظهر لك استمارة إلكترونية تحتوي على معلومات تحتاج إلى ملئها، مثل بيانات الأب والأم والأبناء.

بعد إدخال البيانات، سيتم توجيهك لدفع الرسوم إلكترونيا باستخدام بطاقة ائتمان أو أحد وسائل الدفع المتاحة.

بعد ذلك سيتم إرسال القيد العائلي إلى عنوانك المسجل في غضون 3 إلى 7 أيام.

