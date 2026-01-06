الجيش السوري: قوات قسد تواصل عمليات التصعيد في حلب

18 حجم الخط

أعلن الجيش السوري، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تواصل التصعيد ضد مواقع الجيش بحلب.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كشفت الوكالة الفرنسية «أ ف ب»، عن مقتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين، جراء اشتباكات بين الجيش السوري وقوات «قسد» في مدينة حلب شمال سوريا.

قطع طريق حلب غازي عنتاب بعد قصف «قسد» محيط حي الشيخ مقصود

بحسب ما نشرته فضائية «القاهرة الإخبارية»، أفاد الإعلام الرسمي السوري بقطع طريق حلب غازي عنتاب بعد قصف «قسد» محيط حي الشيخ مقصود.

الجيش السوري يستهدف مواقع قسد التي انطلقت منها المسيرات والصواريخ باتجاه أحياء حلب

ويستهدف الجيش السوري، مواقع قسد التي انطلقت منها المسيرات والصواريخ باتجاه أحياء حلب.فيما نزح سكان حيي السريان والميدان المجاورين للأشرفية والشيخ مقصود بحلب السورية.

جدير بالذكر أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت أمس أنها في حالة مواجهة مفتوحة مع «قوات أحمد الشرع »، مؤكدة أن من حقها الدفاع عن مقاتليها، في ظل ما اعتبرته قصفًا عشوائيًا استهدف مدينة دير حافر شرق محافظة حلب من قبل الحكومة السورية، في تصعيد جديد ينذر باتساع رقعة التوتر العسكري في المنطقة.

أضرار واسعة في البنية التحتية

وقالت قوات قسد، في بيان رسمي: إن القصف الذي تعرضت له مناطق في محيط دير حافر تم دون تمييز، وأدى إلى أضرار واسعة في البنية التحتية، معتبرة أن استهداف المناطق المأهولة يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين. وأضافت أن هذا القصف يمثل «تجاوزًا خطيرًا» ويقوض أي جهود للتهدئة أو الاستقرار.

إعلان قسد المواجهة مع قوات أحمد الشرع

وأكدت قسد أنها باتت في حالة مواجهة مع قوات الرئيس السوري أحمد الشرع، مشددة على أن أي استهداف لمقاتليها سيقابل برد دفاعي، في إطار ما وصفته بـ«الحق المشروع في الدفاع عن النفس».

ولم توضح قسد طبيعة الرد أو نطاق العمليات المحتملة، مكتفية بالتأكيد على أنها ستتعامل مع أي تهديد بما تراه مناسبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.