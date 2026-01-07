"القومي للإعاقة" يحتفل بعيد ميلاد الإمام الطيب: له دور مجتمعي رائد في دعم ذوي الهمم

18 حجم الخط

تقدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بخالص التهنئة وأصدق التمنيات إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الثمانين، داعيا الله عزّ وجل أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يبارك في عمره وعطائه.

وثمّن المجلس الدور الإنساني والمجتمعي الرائد الذي يضطلع به فضيلته في دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصه الدائم على تعزيز التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتفعيل دوره في الوصول إليهم ودمجهم دمجًا حقيقيًا في المجتمع.

وأشاد المجلس بالدور البارز للأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، في تفعيل آليات التنسيق المشترك، لا سيما في تدريب الوعاظ والواعظات على لغة الإشارة، بما يحقق التواصل الحقيقي مع طلاب الأزهر من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويدعم تمكينهم، ويُسهم في مساندة أسرهم، وترسيخ قيم المساواة والعدالة والرحمة التي ينادي بها الإسلام.

