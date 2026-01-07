الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"القومي للإعاقة" يحتفل بعيد ميلاد الإمام الطيب: له دور مجتمعي رائد في دعم ذوي الهمم

فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فيتو
18 حجم الخط
ads

تقدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بخالص التهنئة وأصدق التمنيات إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الثمانين، داعيا الله عزّ وجل أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يبارك في عمره وعطائه.

وثمّن المجلس الدور الإنساني والمجتمعي الرائد الذي يضطلع به فضيلته في دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصه الدائم على تعزيز التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتفعيل دوره في الوصول إليهم ودمجهم دمجًا حقيقيًا في المجتمع.

وأشاد المجلس بالدور البارز للأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، في تفعيل آليات التنسيق المشترك، لا سيما في تدريب الوعاظ والواعظات على لغة الإشارة، بما يحقق التواصل الحقيقي مع طلاب الأزهر من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويدعم تمكينهم، ويُسهم في مساندة أسرهم، وترسيخ قيم المساواة والعدالة والرحمة التي ينادي بها الإسلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

مواد متعلقة

القومي لذوي الإعاقة و"شباب القادة" يبحثان إطلاق برنامج قومي لتدريب ذوي الهمم على البرمجة

القومي لذوي الإعاقة يلتقي ممثلي الأمم المتحدة لبحث التمكين الاقتصادي للمرأة وإطلاق برنامج إذاعي خاص

"القومي للإعاقة": دعم القيادة السياسية للمجلس يحقق حياة كريمة لذوي الهمم

القومي لذوي الإعاقة يصدر تقريره عن المرحلة الثانية من انتخابات النواب.. 75 متابعًا من ذوي الهمم شاركوا في رصد التصويت.. وغرفة العمليات تتلقى 590 شكوى واستفسارا

ads

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: الزمالك إلى أين؟! هي أزمة لو مجلس الإدارة قال "مبعرفش"

مستندات وخطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

موعد مباراة مالي ضد السنغال في ربع نهائي أمم أفريقيا

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

امتيازات يتمتع بها عضو مجلس النواب وفقًا للقانون

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر آية تسببت في اضطراب صحابة رسول الله عند نزولها

دار الإفتاء توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيا

الإفتاء توضح معنى الظلم بدعاء سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت

المزيد
الجريدة الرسمية