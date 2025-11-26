القومي لذوي الإعاقة يصدر تقريره عن المرحلة الثانية من انتخابات النواب.. 75 متابعًا من ذوي الهمم شاركوا في رصد التصويت.. وغرفة العمليات تتلقى 590 شكوى واستفسارا

18 حجم الخط

اختتمت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أعمالها لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي استمرت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 24-25 نوفمبر الجاري، في محافظات المرحلة الثانية.

رصد الشكاوى والاستفسارات خلال المرحلة الثانية من انتخابات النواب

تمثل عمل الغرفة في تلقي ورصد الشكاوى والاستفسارات والملاحظات الخاصة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العملية الانتخابية، ورصد الإيجابيات والتحديات والتواصل المستمر مع الجهات المختصة لضمان تيسير العملية الانتخابية بشكل كامل.

شارك في عملية المتابعة 75 شخصًا من ذوي الإعاقة الحاصلين على تصاريح متابعة رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تدريبهم على متابعة سير العملية الانتخابية وسبل الإتاحة داخل اللجان، إلى جانب المتابعين من الجمعيات الأهلية الشريكة المعتمدة لدى المجلس.

التحديات التي تم رصدها خلال انتخابات المرحلة الثانية

وخلال يومي الاقتراع، رصدت الغرفة مختلف الإجراءات والتيسيرات المقدمة داخل اللجان الانتخابية لضمان سهولة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير سبل الإتاحة الملائمة لكافة فئات الإعاقة.

وقد شملت تلك الإجراءات الآتي:

- وجود نماذج إرشادية بطريقة برايل لدى السادة القضاة لتيسير عملية التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

- تضمين اللغة الأبجدية الإشارية على بطاقات الاقتراع لتسهيل التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

- إتاحة اللجان في الأدوار الأرضية وتوفير ممرات ومنحدرات مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وقصار القامة.

وتلك الإجراءات ساهمت في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة والآمنة في العملية الانتخابية.

وخصصت غرفة العمليات أرقامًا متعددة لتلقي الشكاوى والاستفسارات من الناخبين من ذوي الإعاقة، عبر الخطوط المخصصة منها:

الرقم الأرضي: 0224530091

والرقم المختصر: 16736

بالإضافة إلى خدمة الفيديو كول عبر واتساب للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية على الأرقام ( 01001855726 - 01117170882 - 01027495010 )

إلى جانب التواصل الفوري مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات أمام الناخبين.

وخلال يومي الاقتراع استقبلت الغرفة 590 استمارة متابعة وشكوى، من الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعي المجلس بالمحافظات منها 150 اتصالًا في اليوم الأول، و440 اتصالًا في اليوم الثاني، كان أبرزها ما يتعلق بـــ:

- عدم توافر كراسٍ متحركة في بعض اللجان.

- استفسار الناخبين من ذوي الإعاقة عن لجانهم الانتخابية والمحافظات التي تجري فيها العملية الانتخابية.

- الإجراءات والتيسيرات الموجودة أمام اللجان.

- عدم وجود بوستر لغة الإشارة أمام بعض اللجان.

ورصدت غرفة العمليات عدد من الإيجابيات تمثلت في:

- تيسير دخول الأشخاص ذوي الإعاقة في أغلب اللجان، مع تخصيص ممرات للكراسي المتحركة

- تعاون واضح من القضاة والجهات الأمنية لتسهيل عملية التصويت.

- وجود متطوعين من المجتمع المدني لتقديم الدعم داخل بعض اللجان.

- توفير كراسٍي متحركة في المقار الانتخابية.

- مشاركة ملحوظة من الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات: القاهرة - الدقهلية - كفر الشيخ - الشرقية - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - الغربية - القليوبية.

- التعامل الفوري مع الشكاوى والملاحظات الواردة من الناخبين من ذوي الإعاقة.

- المتابعة والتنسيق الدائم واللحظي بين غرفة عمليات المجلس مع الهيئة الوطنية للانتخابات وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لضمان الاستجابة السريعة.

- نشر التحديثات الدورية عبر منصات المجلس الرسمية لتسليط الضوء على المشاركة الإيجابية لذوي الإعاقة.

عدم توافر كراسي متحركة في بعض اللجان بعدة محافظات

ومن التحديات التي تم رصدها من خلال غرفة عمليات المتابعة:

- تأخر فتح بعض اللجان في عدد محدود من القرى والنجوع.

- عدم توافر كراسي متحركة في بعض اللجان بعدة محافظات.

- عدم ملاءمة بعض مداخل اللجان للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

- قلة وعي بعض الموظفين داخل اللجان بكيفية التعامل مع بطاقة الاقتراع بطريقة "برايل".

وقامت غرفة العمليات على الفور باتخاذ عدد من الإجراءات منها:

- التواصل الفوري مع الجهات المعنية وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات – قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لحل المشكلات الواردة.

- رفع تقرير تفصيلي حول الملاحظات الخاصة بالإتاحة والتيسيرات داخل اللجان.

- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللوجستي والإرشادي للناخبين من ذوي الإعاقة.

وجدير بالذكر أن المجلس كان قد أطلق قبل الانتخابات مبادرة "صوتك حقك"، وهي مبادرة توعوية موسعة في عدد من المحافظات، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، استهدفت تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الانتخابية وسبل المشاركة الآمنة، تعزيزًا لمبدأ التمكين والمشاركة السياسية الكاملة لهم.

من جانبها أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تقديرها للصورة الإيجابية والمشرفة التي ظهر بها الأشخاص ذوو الإعاقة خلال مشاركتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، إن المشاركة الإيجابية والملموسة للأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس النواب بمرحليتها الأولى والثانية تعكس وعيًا حقيقيًا بحقوقهم واستحقاقاتهم التي ترسخت خلال السنوات العشر الماضية.

وأضافت أن ما تحقق من مكتسبات وتشريعات وتمكين ليس نهاية الطريق، بل خطوة في مسيرة مستمرة لبناء دولة عادلة تضمن لكل مواطن حقه وفرصته الكاملة.

انتخابات مجلس النواب 2025

وشددت على أن الأشخاص ذوي الإعاقة أثبتوا خلال انتخابات مجلس النواب 2025 كما في كل مناسبة وطنية أنهم جزء أصيل من النسيج الوطني، يدافعون عن وطنهم، ويشاركون بإرادة واعية، ويؤكدون أن رحلتهم نحو مزيد من التمكين ستستمر بدعم الدولة وإيمانهم العميق بحقوقهم.

وأشارت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن هذا الحضور المتميز للناخبين من ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس النواب بمرحليتها جاء نتيجة التعاون المثمر بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات، والتعاون بين المجلس وعدد من الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية لما قدمته من تسهيلات وتنظيم على الأرض لتيسير دخول الناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مقار اللجان، ووزارة العدل لدعمها المستمر في إنفاذ حقوق المشاركة السياسية، ووزارة الشباب والرياضة وغيرها من الوزارات والمؤسسات التي حرصت على إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري بما يليق بصورة مصر أمام العالم.

وثمَّنت الدكتورة إيمان كريم، كذلك الدور الكبير للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، الذين حرصوا على تقديم الدعم والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل اللجان، بما عكس روح المسؤولية الوطنية والإنسانية في أبهى صورها، مؤكدة أن هذا التعاون بين مؤسسات الدولة هو تجسيد عملي لمبدأ تكافؤ الفرص، ورسالة واضحة بأن المشاركة السياسية حق للجميع دون استثناء.

