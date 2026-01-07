انقطاع المياه عن عدد من المناطق في المعادي بشكل مفاجئ.. والأهالي يشتكون

18 حجم الخط

فوجئ أهالي منطقة المعادي وكورنيش المعادي بالقاهرة بانقطاع مياه الشرب عن منازلهم دون سابق إنذار أو تنبيه من شركة مياه الشرب بالقاهرة، ما أثار حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين.

وأكد عدد من السكان أن انقطاع المياه بشكل مفاجئ حال دون تمكنهم من توفير احتياجاتهم الأساسية من المياه، خاصة في ظل تكرار هذه الوقائع خلال فترات متقاربة، دون أي إخطار مسبق أو توضيح رسمي من الجهة المختصة بشأن أسباب الانقطاع أو مدته المتوقعة.

وأضاف المواطنون أن طول فترة انقطاع المياه تسبب في تعطل عدد من المصالح والخدمات الحيوية بالمنطقة، وعلى رأسها المخابز وبعض المؤسسات والمنشآت الخدمية التي تعتمد على المياه بشكل أساسي في عملها، ما انعكس سلبًا على حركة الحياة اليومية للسكان.

وطالب أهالي المعادي شركة مياه القاهرة بضرورة الالتزام بإخطار المواطنين مسبقًا في حال وجود أعمال صيانة أو أعطال طارئة، مع توضيح أسباب الانقطاع وموعد عودة الخدمة، تفاديًا لتكرار حالة الارتباك والمعاناة التي يتكبدها المواطنون جراء الانقطاع المفاجئ للمياه.

