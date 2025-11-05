الأربعاء 05 نوفمبر 2025
وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

نظم عدد من محصلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة، اليوم، وقفة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، وليس لتعطيل العمل.

وطالب المحصلون خلال الوقفة بصرف الحافز الشهري والخطر والأجور الإضافية كاملة دون أي خصومات، مع تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ظروف المعيشة، ووقف نقل المحصلين خارج مناطقهم الإدارية أو تكليفهم بمهام لا تتوافق مع طبيعة عملهم.

كما طالبوا بتحديد نطاق العمل بحيث يكون قريبًا من محل سكن كل محصل لتقليل الأعباء المادية والوقتية عليهم وأن تقتصر مهام المحصلين على تحصيل الفواتير فقط دون تكليفهم بأعمال فنية أو إدارية إضافية.


وتمكين المحصلين من الحصول على إجازاتهم السنوية دون قيود أو تعطيل وصرف بدل انتقال مناسب، وبدل خطر، وعلاوات مستحقة، بما يضمن حياة كريمة للعاملين. وإلغاء التوقيعات الخاصة بالتواجد الميداني بالنسبة للتحصيل الخارجي، مثل (مأموريات الكهرباء والغاز).

وأكد المشاركون في الوقفة أنهم على استعداد كامل للحوار مع إدارة الشركة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، ويضمن استمرار العمل بشكل منتظم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

