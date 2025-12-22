جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف 2025

18 حجم الخط

حققت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنجازا جديدا بإدراجها ضمن أفضل الجامعات العربية، وفقا لأحدث نتائج التصنيف العربي للجامعات لعام 2025، حيث احتلت الجامعة المرتبة 61 من بين 236 جامعة عربية، لتكون ضمن أعلى 25.7% من الجامعات على مستوى الوطن العربي.

إنجاز جديد يعزز مكانة الجامعة الأكاديمية ويرسخ حضورها الإقليمي

رؤية طموحة ومنظومة تطوير شاملة تقود الجامعة إلى مصاف النخبة عربيا

ويأتي هذا الإنجاز بدعم خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي يحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة ومواكبة لأحدث المعايير العالمية، إيمانا منه بأهمية الاستثمار في التعليم كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

ويعد هذا الإنجاز انعكاسا لنجاح رؤية الجامعة الاستراتيجية في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، والالتزام الصارم بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، إلى جانب دورها الحيوي في خدمة المجتمع والمساهمة في النهضة التعليمية في مصر والمنطقة.

د. هالة المنوفي: التصنيف العربي تتويج مستحق لمسيرة من العمل الجاد والالتزام



وأعربت د. هالة المنوفي، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن إدراج الجامعة ضمن قائمة أفضل الجامعات العربية وفقا للتصنيف العربي يعكس التزام الجامعة بخطط التطوير الشامل التي تستند إلى رؤية علمية واضحة، وأشارت إلى أن هذا التصنيف هو تتويج لجهود متكاملة من جميع العاملين بالجامعة، وتأكيد على المكانة الأكاديمية والبحثية المرموقة التي باتت تحتلها الجامعة على مستوى المنطقة، مؤكدة أن العمل مستمر من أجل الحفاظ على هذا التقدم وتحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل.

وأكدت المنوفى أن الجامعة ملتزمة بمواصلة الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير البنية التحتية، بما يضمن استمرارية تحقيق نتائج متقدمة في مختلف التصنيفات الإقليمية والعالمية.

وأعربت إدارة الجامعة عن اعتزازها بهذا التصنيف المرموق، معتبرة أنه ثمرة للجهود المتواصلة التي يبذلها جميع عناصر المنظومة الجامعية من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والكوادر الإدارية، والطلاب، والذين يشكلون جميعا حجر الأساس في مسيرة الجامعة نحو التميز والريادة.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أعرق الجامعات الخاصة في مصر

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة في مصر، وواحدة من أوائل المؤسسات التعليمية التي أرست دعائم قوية للتعليم الجامعي الخاص على أسس من الجودة والتميز، وعلى مدار أكثر من ربع قرن، نجحت الجامعة في ترسيخ مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية والإقليمية بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، وإنجازات ملموسة في مجالات البحث العلمي، والرعاية الصحية، والمسؤولية المجتمعية، وكانت الجامعة قد احتفلت بيوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.