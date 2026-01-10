نص اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب قبل أداء مهام عملهم

السبت 10 يناير 2026
 تشهد الجلسة الإجرائية لـ مجلس النواب الجديد 2026، المقرر انطلاقها في 12 يناير 2026، أداء اليمين الدستورية لجميع الأعضاء قبل ممارسة مهام عملهم، وذلك وفقا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن.

ضوابط أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية 

يشترط أن يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس النواب، اليمين الدستورية قبل ممارسة مهامه، ونصها كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ أداء اليمين الدستورية، أكبر الأعضاء سنا “رئيس السن”، ثم 2 من الأعضاء الأصغر سنا، يليهم باقي أعضاء مجلس النواب.

ونظمت المادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تفاصيل الجلسة الافتتاحية،  حيث تنص على: يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. 

ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

أداء اليمين الدستورية قبل مباشرة العمل في مجلس النواب

ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ضوابط أداء اليمين الدستورية في مجلس النواب 2026

يبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. 

وفي حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. 

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. 

ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك.

وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

موعد انتهاء مجلس النواب الحالي وبدء أعمال الجديد

جدير بالذكر أن مجلس النواب الحالي، ينتهي في 11 يناير المقبل، عملًا بحكم المادة 106 من الدستور والتي تنص على: مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد 

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية من مقره في العاصمة الجديدة، حيث يترأسها أكبر الأعضاء سنا، يعاونه 2 من أصغر الأعضاء سنا، وتشهد أداء اليمين الدستورية. 

وعقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، يدعو رئيس السن، الأعضاء لانتخاب رئيس مجلس النواب، للفصل التشريعي الثالث. 

انتخاب رئيس جديد ووكيلين لـ مجلس النواب

وعقب إعلان انتخاب رئيس مجلس النواب، والوكيلين، يتولى الرئيس الجديد، إدارة الجلسة، والتي يدعو خلالها إلى تشكيل اللجان النوعية، وانتخاب هيئات مكاتبها، لينطلق بعدها المجلس في مباشرة مهامه التشريعية والرقابية.

الجريدة الرسمية