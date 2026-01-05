انفجار قوي في مصنع بمدينة آمل شمال إيران

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، بوقوع انفجار قوي شمال إيران مخلفا قوة نيرانية هائلة.

انفجارات كبيرة في إيران

وأكدت التقارير أن الانفجارات وقعت في مصنع بمدينة آمل، بمحافظة مازندران، شمال إيران، مشيرة إلى أن الانفجار ناجم عن حريق وقع بالمصنع.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه إيران موجة مظاهرات كبيرة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وفي وقت سابق حذرت شرطة الجرائم الإلكترونية الإيرانية من إنتاج أو نشر أو إعادة نشر صور أو مقاطع فيديو مزيفة منسوبة إلى قادة ومديري الشرطة والقوات العسكرية.

إيران تتوعد بملاحقة من يشارك بنشر صور مزيفة لقادة الأمن والعسكريين



وأشارت شرطة الجرائم الإلكترونية إلى أن هذه الأفعال تُعد جرائم يعاقب عليها القانون، وستُتخذ بحق مرتكبيها الإجراءات القانونية اللازمة.



ومن جانبه، قال اللواء وحيد مجيد، رئيس شرطة الجرائم الإلكترونية، أن بعض الحسابات على منصة "إنستجرام" في إيران بدأت مؤخرا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مرئي مزيّف بالكامل، يُنسب بشكل متعمّد إلى مسؤولين عسكريين وأمنيين.

وأضاف مجيد أن الهدف من هذه الحملات هو "زرع البلبلة، نشر الأخبار الكاذبة، وإثارة القلق النفسي في المجتمع"، مشيرا إلى أن مثل هذا المحتوى لا علاقة له بالواقع، ولا يعكس بأي شكل من الأشكال مواقف أو تصريحات القادة الحقيقيين.

تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي

وأكد أن التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف بات صعبا على كثير من المستخدمين العاديين، ما يسهل عملية تغليط الرأي العام، ويهدد الاستقرار المجتمعي.

وشدّد مجيد على أن حتى إعادة النشر المتعمد للصور أو الفيديوهات المزورة، سواء كانت منسوبة إلى أشخاص طبيعيين أو جهات رسمية، يُعد فعلا جنائيا، موضحا أن شرطة الجرائم الإلكترونية تتعامل مع هذه القضايا بجدية تامة، دون أي تهاون.

