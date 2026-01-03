فيديو مروع، مصرع 11 سائحا وإصابة 11 آخرين في اصطدام حافلة بشاحنة جنوب البرازيل

18 حجم الخط

لقي 11 شخصًا مصرعهم وأصيب 11 آخرين في اصطدام حافلة وشاحنة جنوب البرازيل صباح اليوم السبت.



وأفادت وسائل إعلام برازيلية بأن الحادث وقع على الطريق السريع الفيدرالي "BR-116" في بلدية بيلوتاس بولاية ريو جراندي دو سول.

وأوضحت شبكة "جلوبو" البرازيلية أن الحافلة كانت تقل سياحًا متجهين إلى بلدية كاماكوا، وقد غادرت مدينة بيلوتاس صباحًا. ومن بين الضحايا سائق الحافلة، بينما تم نقل المصابين لتلقي العلاج في مرافق طبية.

وذكرت الشرطة أن جزءًا من حمولة الرمل في الشاحنة انقلب داخل الحافلة، مما عرقل عمليات الإنقاذ. فيما أغلقت شركة "إيكوفياس سول" الطريق عند الكيلومتر 491 في كلا الاتجاهين، دون توقع لإعادة فتحه قريبًا.

ويقع موقع الحادث على بعد حوالي 60 كيلومترًا من الحدود مع أوروجواي، ويعد هذا الطريق أحد أهم المسارات المؤدية إلى الشواطئ البرازيلية للسياح خلال موسم العطلات.

