مسلم يطالب ببث جلسات الشيوخ تليفزيونيا وفتح مناقشات اللجان أمام الإعلام

18 حجم الخط

طالب محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب الجبهة الوطنية بضرورة إذاعة جلسات مجلس الشيوخ كاملة حتى يطلع الشعب على مجريات ما يحدث تحت القبة.

جلسات مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ، وشدد مسلم خلال الاجتماع الأول للجنة العامة برئاسة المستشار عصام فريد على ضرورة الإلتزام بقرار اللجنة العامة بالفصل التشريعي السابق بفتح اجتماعات اللجان أمام وسائل الإعلام المختلفة، بموافقة رئيس اللجنة، لأنها مطبخ القرارات ومناقشاتها جادة يحتاج الرأي العام إلى معرفتها حتى يعرف المواطنين الجهد الذي يبذله أعضاء مجلس الشيوخ من أجل المواطن ولصالح الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.