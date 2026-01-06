الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مسلم يطالب ببث جلسات الشيوخ تليفزيونيا وفتح مناقشات اللجان أمام الإعلام

الدكتور محمود مسلم
 طالب محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب الجبهة الوطنية بضرورة إذاعة جلسات مجلس الشيوخ كاملة حتى يطلع الشعب على مجريات ما يحدث تحت القبة. 

جلسات مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ، وشدد مسلم خلال الاجتماع الأول للجنة العامة برئاسة المستشار عصام فريد على ضرورة الإلتزام بقرار اللجنة العامة بالفصل التشريعي السابق بفتح اجتماعات اللجان أمام وسائل الإعلام المختلفة، بموافقة رئيس اللجنة، لأنها مطبخ القرارات ومناقشاتها جادة يحتاج الرأي العام إلى معرفتها حتى يعرف المواطنين الجهد الذي يبذله أعضاء مجلس الشيوخ من أجل المواطن ولصالح الوطن.

