تفاصيل أول اجتماع لـ اللجنة العامة بمجلس الشيوخ
عقدت اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم، أول اجتماعاتها في الفصل التشريعي الجديد، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس.
خطط عمل اللجان
وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء اللجان النوعية خطط عمل اللجان خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، كما ناقش أعضاء اللجنة العامة ضوابط وآليات العمل داخل اللجان النوعية.
تشكيل لجنة القيم
ووافق أعضاء اللجنة العامة على تشكيل لجنة القيم برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المستشار حسني عبد اللطيف، على أن يُعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره في الجلسة العامة المقبلة.
