الطرفان رفضا الوساطة، فشل محاولات الصلح بين مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي

شهدت الأيام القليلة الماضية محاولات مكثفة من بعض الأصدقاء المشتركين والوسطاء داخل الوسط الفني، لإنهاء الخلاف القائم بين الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة.

وكشفت مصادر لـ “فيتو”، أن مجموعة من المقربين حاولوا تقريب وجهات النظر وعقد جلسة صلح لإنهاء حالة التوتر التي سادت العلاقة بينهما مؤخرًا، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل بعدما أبدى الطرفان رفضًا تامًا للجلوس معًا في الوقت الحالي.

وأكدت المصادر أن الوسطاء واجهوا إصرارًا كبيرًا من الجانبين على موقفهم، حيث يرى كل طرف أن الخلاف وصل لمرحلة يصعب معها التجاوز بسهولة، مما أدى إلى توقف مبادرات الصلح تمامًا وإغلاق الملف مؤقتًا.

وتأتي هذه التطورات الصادمة لتعكس حجم الفجوة التي حدثت مؤخرًا بين القطبين، فالعلاقة بين مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي لم تكن مجرد زمالة عابرة داخل جدران النقابة، بل امتدت لعقود من الصداقة القوية والتعاون الفني المثمر.

فقد كان حلمي عبد الباقي أحد أبرز الداعمين لمصطفى كامل في معاركه الانتخابية، وشكلا معًا "جبهة واحدة" قادت عملية التغيير داخل نقابة الموسيقيين في الدورة الأخيرة، حيث يشغل عبد الباقي منصب وكيل أول النقابة ويُعد الذراع اليمنى للنقيب في كثير من الملفات الشائكة.

هذا التناغم الكبير الذي استمر لسنوات، جعل من خبر الخلاف بينهما "مفاجأة مدوية" للوسط الموسيقي، خاصة أن الجمهور اعتاد على رؤيتهما معًا في كافة المحافل والمؤتمرات الصحفية.

ويرى مراقبون أن وصول الأزمة إلى "نفق مسدود"، ورفض الطرفان للصلح رغم تدخل "كبار الموسيقيين"، يشير إلى أن نقاط الخلاف تجاوزت الأمور الإدارية العادية لتصل إلى منطقة الخلافات الشخصية التي يصعب احتواؤها، مما يضع مستقبل استقرار مجلس النقابة على المحك في ظل هذا الانقسام غير المسبوق بين رأس الهرم الإداري ووكيله الأول.

