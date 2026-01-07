تفاصيل تنفيذ محطة الصرف الصحي (4) بالقاهرة الجديدة

18 حجم الخط

كشف المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحي رقم (4) وخط الطرد المتجه إلى مجمع الانحدار الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة والجداول الزمنية المحددة للمشروع.



وأشار إلى أن المشروع من المشروعات الحيوية التي تخدم منطقة الامتداد الشرقي بالكامل، بالإضافة إلى منطقة مثلث الأمل، بما يسهم في دعم خطط التوسع العمراني، ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، وربطها بالبنية التحتية المتكاملة مع العاصمة الإدارية الجديدة وفي هذا الإطار.

وأوضح أن التصميمات المعمارية للمحطة ومبانيها المختلفة راعت الطابع المعماري والحضاري لمنطقة بيت الوطن، بما يحقق التكامل البصري مع المحيط العمراني، ويحافظ على الشكل الجمالي للمنطقة، في إطار رؤية الجهاز للارتقاء بالمظهر العام للمشروعات الخدمية وعدم اقتصارها على الجانب الوظيفي فقط.



وأكد الأعمال المدنية والتشطيبات بمباني المحطة المختلفة تسير وفق البرنامج الزمني المحدد، واستمرار تنفيذ أعمال المولدات والمحولات الكهربائية وتنفيذ خط الطرد بقطر 1600 مم وطول يقارب 5 كم طبقًا للخطة التنفيذية المعتمدة.



وشدد على تكثيف معدلات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة، لضمان دخول المشروع الخدمة في التوقيت المحدد، لأهميته في خدمة المناطق العمرانية الجديدة بمدينة القاهرة الجديدة.

