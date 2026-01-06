هشام طلعت في كنيستي الرحاب ومدينتي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور)

18 حجم الخط

زار هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، كنيستي الرحاب ومدينتي اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، على رأس وفد من كبار المسئولين بالمجموعة، حيت قدم والوفد المرافق التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب هشام طلعت عن خالص أمنياته للمسئولين بالكنيستين، الذين كانوا في استقبال سيادته، والأخوة الأقباط بدوام الصحة والتوفيق، ولشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الثلاثاء 6 يناير الجاري حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدة



ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس العيد كما استعدت الكاتدرائية بشكل كامل لاستقبال الاحتفالات حيث تم تركيب شجرة كبيرة مزينة بالأنوار والزينة التقليدية للميلاد إلى جانب وضع باقات الزهور وتزيين الممرات والطرقات داخل الكاتدرائية وخارجها.

