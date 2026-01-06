كيف تتقدم بطلب إيقاف رخصة محل إلكترونيا؟

18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن زيادة خدماتها الإلكترونية بمختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية الدولة وإتاحة المزيد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمواطني المدن الجديدة، لتلبية احتياجاتهم وتنفيذ العديد من الخدمات إلكترونيا.

وتتيح الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمة مواطني المدن الجديدة.

ونستعرض خلال السطور التالية خطوات التقديم على طلب إيقاف رخصة محل كالتالي:

- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات.

- تقديم طلب عبر الحساب من هنا .

المستندات المطلوبة:

- البطاقة الشخصية

الرسوم:

1- رسم متابعة بالموبايل.

2- رسم إيصال.

3- صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية.

وعلى من يرغب فى الحصول على خدمات البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين، التوجه للمركز التكنولوجي بالمدينة التى تخصه، وذلك لتقديم طلب مجانى لانشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمرة واحدة، وتقتصر الخدمة الآن للمخصص له الوحدة أو الأرض بنفسه فقط، ولا يتم التسجيل بموجب توكيلات أو شركات.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة، بجانب توفير فرص العمل والخدمات المتنوعة.

التقديم على الفرص المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل

وأضاف وزير الإسكان أن التقديم على الفرص المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين حتى يوم 15 يناير الجاري، من خلال الرابط https://assign.newcities.gov.eg/، وذلك في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.



