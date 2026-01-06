45 % معدلات تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي بحدائق العاصمة

18 حجم الخط

كشف المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، عن مشروعات المرحلة السادسة من الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والمقامة على مساحة (٦٥٠) فدانا بمدينة حدائق العاصمة، والتي تضم إنشاء عدد ( ٨٣٤ ) عمارة بإجمالي عدد ( ٢٠٠١٦ ) وحدة سكنية نموذج ٩٠ م٢ (تشطيب كامل)، وعدد الأدوار للعمارة (٦) أدوار وتحتوي كل عمارة علي (٢٤) وحدة شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام والتي تأتي ضمن إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سكن لكل المصريين (٥) وسكن لكل المصريين (٧).

وأكد أن نسبة التنفيذ بلغت (٤٥ ٪)، لافتا الى تطور تنفيذ الوحدات السكنية في مختلف المواقع مع التركيز على التأكد من تطبيق الرسومات التنفيذية بدقة وعدم وجود أي تجاوزات أو أخطاء قد تؤثر على جودة المشروع، تأكيدًا علي أن الالتزام بالمواصفات الفنية أمر حاسم في تحقيق تطلعات الدولة في توفير سكن ملائم للمواطنين، ومشيرًا سيادته إلى أن المرحلة السادسة تعد جزءًا من خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

وشدد رئيس الجهاز على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات في الوقت المحدد مؤكدًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة في جميع الأعمال كما تم التوجيه بسرعة إزالة أي عقبات قد تعترض سير العمل ومراعاة تنفيذ مشروعات الخدمات المختلفة بالتزامن مع تنفيذ العمارات السكنية.

كما أضاف المهندس أحمد العربي، أن مدينة حدائق العاصمة تشهد طفرة حضارية متكاملة في تنفيذ مشروعات الإسكان، وأن المرحلة السادسة من مشروع سكن لكل المصريين تعد من بين المشاريع المهمة التي ستسهم بشكل كبير في توفير وحدات سكنية للمواطنين في إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

