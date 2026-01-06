مكنش قصدي، تفاصيل التحقيق مع مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

18 حجم الخط

مثل مطرب المهرجانات إسلام كابونجا أمام جهات التحقيق لعدة ساعات بتهمة التحريض على ارتكاب الجرائم والعنف ومخالفة القيم الأسرية، من خلال كلمات بعض أغانيه أبرزها "أنا مش ديلر يا حكومة".

وأمام جهات التحقيق بالجيزة أقر مطرب المهرجانات إسلام كابونجا؛ بقيامه بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وأكد علي أنه لا يقصد في أغانيه خدش الحياء العام، وأنها جاءت في إطار فني دون تعمد استخدام ألفاظ خارجة أو التلفظ بألفاظ بذيئة.

ووجهت جهات التحقيق المتهم جريمة التحريض على ارتكاب الجرائم والعنف ومخالفة القيم الأسرية، من خلال كلمات بعض أغانيه أبرزها "أنا مش ديلر يا حكومة".

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وفحص الأعمال الفنية المنسوبة للمتهم، تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية اللازمة، كما أمرت بحجز المتهم ٢٤ ساعة على ذمة التحريات، وذلك بعد رصد محتوى غنائي منسوب إليه تضمن ألفاظا وعبارات تحرض على العنف والبلطجة، وتشجع على سلوكيات مخالفة للقانون.

بلاغات ضد مطرب المهرجانات

البداية كانت بتقدم عدد من المحامين ببلاغات طالبوا فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مطرب المهرجانات، على خلفية ما اعتبروه إساءة للمجتمع وتحريضًا مباشرا على الجريمة.

وطالبت البلاغات بفحص عدد من أغاني إسلام كابونجا، بعد احتوائها على عبارات تشير إلى انتشار المخدرات، وتمجد البلطجة واستخدام القوة، بما يخالف القيم المجتمعية ويشكل خطرًا على الشباب، وألقي القبض على المتهم، تمهيدا لعرضه على النيابة واتخاذ اللازم من قرارات ضده.

رفض التظلم المقدم من مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قررت برئاسة الفنان مصطفى كامل، رفض التظلم المقدم من مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، وذلك بعد صدور قرار بإيقافه عن العمل لمدة 6 أشهر، على خلفية مخالفات رصدتها لجان المتابعة التابعة للنقابة، تتعلق بمحتوى ما يقدمه من أعمال غنائية ومصورة.

وجاء رفض التظلم بعد مناقشته داخل مجلس النقابة، والاطلاع على التحقيقات التي أُجريت مع المطرب، حيث تبين وفق ما ورد في محاضر التحقيق ثبوت مخالفات واضحة للوائح النقابة، تتضمن استخدام ألفاظ غير لائقة، ومحتوى اعتبرته النقابة مسيئًا للذوق العام وغير متسق مع القيم الفنية والاجتماعية التي تسعى إلى ترسيخها.

وأكدت مصادر داخل النقابة أن قرار الإيقاف لا يزال ساريًا لمدة ستة أشهر دون تعديل، مع إيقاف كافة التصاريح الخاصة بالعمل والحفلات خلال فترة العقوبة، مشددة على أن الاعتذار الذي تقدم به المطرب أثناء التحقيقات لم يكن كافيًا لإلغاء أو تخفيف القرار، في ظل تكرار المخالفات السابقة.

وأضافت المصادر أن النقابة تتعامل بحزم مع أي تجاوزات، تنفيذًا لسياسة الانضباط التي أقرها مجلس الإدارة، بهدف الحفاظ على صورة الأغنية المصرية وحماية الجمهور من أي محتوى مسيء، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة على المطربين، خاصة في حفلات اللايف ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت نقابة المهن الموسيقية على أن باب العودة مفتوح أمام أي فنان يلتزم بلوائح العمل ويقدّم محتوى فنيًا محترمًا، مؤكدة في الوقت ذاته أن قراراتها تخضع فقط لمعيار الالتزام بالقانون، دون استثناءات.

