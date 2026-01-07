إجراء المقابلات الشخصية للراغبين في القيد بالجدول العام بنقابة المحامين، غدا

18 حجم الخط

تجري النقابة العامة للمحامين، المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، غدا الخميس الموافق 8 يناير 2026، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي، (بدلة كاملة، والكرافتة)، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.



وينص قانون المحاماة على أن مهنة المحاماة تُمارس حصريًّا من قبل المقيدين بجداول النقابة، ولا يجوز لأي شخص مباشرة أعمال المحاماة ما لم يكن اسمه مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين. ويهدف هذا التنظيم إلى حماية المهنة وضمان حسن أدائها ورسالتها في الدفاع عن الحقوق والحريات.

يشترط في طالب القيد أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، محمود السيرة حسن السمعة. كما يُشترط ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد فُصل من وظيفة عامة أو خاصة لأسباب تمس النزاهة أو الشرف. ويشترط كذلك ألا يجمع طالب القيد بين المحاماة وأي عمل يتعارض مع استقلال المهنة وفقًا لما حدده القانون.

المؤهل العلمي

يشترط للحصول على القيد أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس الحقوق من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية، أو على شهادة قانونية معادلة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في حال الحصول على المؤهل من خارج البلاد.



يبدأ القيد بتقديم طلب إلى النقابة الفرعية التابع لها محل إقامة طالب القيد، مرفقًا بالمستندات الرسمية المطلوبة، والتي تشمل شهادة المؤهل، وشهادة الميلاد، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، إلى جانب سداد الرسوم المقررة. ويخضع الطلب لفحص لجان القيد المختصة للتأكد من استيفاء الشروط القانونية، قبل عرضه على مجلس النقابة للبت فيه. وبعد الموافقة، تتم المقابلة الشخصية، ويؤدي المحامي الجديد اليمين القانونية إيذانًا ببدء مزاولة المهنة، ويلتحق بمكتب محامٍ مقيد بالنقابة لاكتساب الخبرة العملية.



يعتمد القيد بنقابة المحامين على نظام التدرج المهني، حيث يبدأ المحامي بالقيد بجدول المحاكم الابتدائية بعد إتمام فترة التدريب المقررة، ثم يترقى إلى القيد أمام محاكم الاستئناف بعد مضي المدة القانونية واكتساب الخبرة العملية اللازمة، وصولًا إلى القيد أمام محكمة النقض، وهو أعلى درجات القيد، بعد استيفاء الشروط الخاصة التي يحددها القانون ولائحة النقابة.



تمثل شروط القيد آلية أساسية للحفاظ على مكانة مهنة المحاماة وضمان التزام أعضائها بالقيم المهنية والأخلاقية، كما تسهم في حماية المتقاضين وتعزيز الثقة في منظومة العدالة. ويؤكد المشرع من خلال هذه الشروط على أن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل رسالة سامية تقوم على الدفاع عن الحق وسيادة القانون.



يبقى القيد بنقابة المحامين عملية قانونية ومهنية دقيقة، تهدف إلى إعداد محامٍ مؤهل علميًا وعمليًا، قادر على أداء دوره في المجتمع بكفاءة واستقلالية. ويستلزم ذلك التزام طالب القيد بكافة الشروط والإجراءات المقررة، بما يحقق صالح المهنة ويعزز دورها في دعم العدالة والدولة القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.