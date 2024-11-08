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سياسة

هيئة مكتب المحامين تبحث ملفات القيد بالنقابة

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

عرضت هيئة المكتب بنقابة المحامين، بحث ملفات القيد المقدمة من  الحاصلين على ليسانس الحقوق والراغبين في القيد بالنقابة  والذين اجتازوا المقابلات والاختبارات واستوفوا الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة.

قيد المحامين 

وقررت مخاطبة لجنة القيد بالنقابة العامة، وإدارة التحصيل بها، للسماح للمتقدمين طبقًا لأولويات التقديم وطبقًا للكشوف التي سيتم إعلانها على موقع النقابة العامة الرسمي بسداد رسوم القيد مضافًا إليها النفقات المقررة للدراسة فى معهد المحاماة لحين إنشاء الأكاديمية، أو تجهيز مقر لعملها.

معاهد المحاماة 

كما عرضت آليات عمل معاهد المحاماة في المحافظات المختلفة. وقرر الحاضرون بالإجماع تشكيل لجنة فنية من المتخصصين من أساتذة القانون بالجامعات المصرية لوضع المناهج الدراسية التي تتطلبها مهنة المحاماة من دراسة اكاديمية وجانب عملي لإعداد كوادر مهنية متميزة ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات وكليات الحقوق بالمحافظات المختلفة مع تفويض النقيب العام في اختيار مجلس الإدارة).

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